Le Premier ministre malaisien condamne les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région lors d’un appel avec le Président des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un appel téléphonique du Premier ministre malaisien, Son Excellence Anwar Ibrahim, au cours duquel ils ont discuté des derniers développements dans la région et des répercussions de l’escalade des actions militaires qui menacent la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Son Excellence Ibrahim a condamné les attaques flagrantes de l’Iran visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région, soulignant que la poursuite de ces attaques compromet la sécurité et la stabilité régionales et internationales. Son Altesse a remercié Son Excellence Ibrahim pour la position de soutien de la Malaisie envers les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont appelé à un arrêt immédiat de l’escalade et des actions militaires, soulignant la nécessité de revenir à un dialogue sérieux et à des solutions diplomatiques pour traiter les questions en suspens et surmonter les crises actuelles de manière à préserver la sécurité et la stabilité de la région.