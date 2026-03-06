Les hôtels, complexes touristiques et centres commerciaux opèrent conformément aux cadres réglementaires approuvés : Ministère de l’Économie et du Tourisme

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) – Le Ministère de l’Économie et du Tourisme a déclaré que, compte tenu des développements régionaux en cours, le secteur du tourisme aux Émirats arabes unis continue de fonctionner conformément aux directives émises par les autorités compétentes, avec un suivi étroit et continu des différentes évolutions.

Le Ministère a précisé que les hôtels, complexes touristiques, sites touristiques et culturels, ainsi que les centres commerciaux à travers le pays accueillent les visiteurs et fournissent des services dans le cadre des réglementations approuvées, tout en respectant pleinement les normes de sécurité et de qualité.

Le Ministère a ajouté que les autorités concernées surveillent quotidiennement les conditions opérationnelles et les taux d’occupation afin de garantir la continuité et la fluidité des services, et de traiter rapidement et efficacement tout défi pouvant survenir. Le Ministère a invité les visiteurs à communiquer directement avec les établissements d’hébergement ou les prestataires de services touristiques pour obtenir les dernières informations concernant les réservations ou les programmes.

Le Ministère a souligné que la sécurité et le confort des visiteurs demeurent ses priorités absolues, notant la coordination étroite et continue avec ses partenaires du secteur afin d’assurer la stabilité et la continuité de l’expérience touristique dans le pays, conformément aux circonstances actuelles.

Pour sa part, le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi a confirmé que les hôtels, attractions touristiques, expériences de divertissement, sites culturels et musées à travers l’émirat continuent de fonctionner normalement, accueillant les visiteurs et fournissant des services comme à l’accoutumée.

Le Département a indiqué qu’il maintient une coordination continue avec les autorités gouvernementales compétentes afin de garantir le soutien nécessaire aux visiteurs actuellement présents dans l’émirat, ainsi qu’aux partenaires, employés et à l’ensemble de la communauté locale, renforçant ainsi l’expérience des visiteurs et la continuité du secteur touristique.

Dans le même contexte, les destinations de divertissement de l’île de Yas continuent d’accueillir quotidiennement les visiteurs, offrant un large éventail d’activités et d’expériences familiales, en particulier pendant la saison du printemps et la période officielle des vacances scolaires. Les villes de divertissement de l’île restent ouvertes aux visiteurs, notamment Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi, et SeaWorld Yas Island Abu Dhabi. Ces destinations proposent une variété d’expériences de divertissement adaptées à tous les âges.

Ces destinations enregistrent une affluence de familles désireuses de profiter des vacances scolaires officielles pour visiter les sites touristiques, musées et destinations de divertissement qui offrent une diversité de programmes et d’activités alliant divertissement, éducation et savoir.