Les autorités de Fujaïrah maîtrisent un incendie après l’interception d’un drone à FOIZ

FUJAIRAH, 6 mars 2026 (WAM) -- Les autorités compétentes de l’Émirat de Fujaïrah ont réussi à maîtriser un incendie qui s’est déclaré plus tôt dans la Zone industrielle pétrolière de Fujaïrah (FOIZ), à la suite de la chute de débris consécutive à l’interception réussie d’un drone par les systèmes de défense aérienne.

Le Bureau des médias du gouvernement de Fujaïrah a indiqué que les équipes d’intervention ont poursuivi leurs efforts dévoués 24 heures sur 24 pour contenir l’incendie, qui n’a fait aucune victime.

Le bureau des médias a exhorté le public à s’informer auprès des sources officielles et accréditées du pays, soulignant l’importance d’éviter la diffusion de rumeurs ou d’informations non vérifiées.