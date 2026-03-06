Abdullah bin Zayed rencontre le chancelier autrichien à Vienne

VIENNE, 6 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Christian Stocker, Chancelier de la République d’Autriche, lors de sa visite de travail à Vienne.

Au cours de la rencontre, Son Altesse Cheikh Abdullah a transmis les salutations du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan au Chancelier autrichien, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité continus pour la République d’Autriche et son peuple, affirmant la profondeur de l’amitié entre les deux pays.

À son tour, Christian Stocker a transmis ses salutations au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et ses vœux de prospérité et de progrès continus pour les Émirats arabes unis.

La réunion a passé en revue les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et l’Autriche ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays amis.

Les deux parties ont également exploré les opportunités d’élargir la coopération dans plusieurs secteurs vitaux, notamment les domaines économique, commercial et des investissements, les énergies renouvelables, l’industrie et la technologie avancée, en plus de la culture, de l’éducation et du tourisme.

Son Altesse Cheikh Abdullah et Christian Stocker ont également discuté des répercussions des attaques non provoquées de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays frères et amis.

À cet égard, Cheikh Abdullah bin Zayed a exprimé sa gratitude à Christian Stocker pour la pleine solidarité de l’Autriche avec les Émirats arabes unis.

Il a affirmé que les relations entre les Émirats arabes unis et l’Autriche reposent sur une longue histoire de coopération constructive, de confiance et de respect mutuel, notant que le partenariat stratégique global entre les deux pays offre un cadre avancé pour élargir davantage la coopération vers des horizons plus larges et plus durables.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a ajouté que les Émirats arabes unis tiennent à renforcer leurs partenariats avec la République d’Autriche de manière à soutenir le développement global et durable des deux pays et à apporter davantage de prospérité et de bien-être à leurs peuples.