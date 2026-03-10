Le Qatar condamne l’attaque contre le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan irakien

DOHA, 10 mars 2026 (WAM) — L’État du Qatar a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation de l’attaque visant le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan en Irak.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse du Qatar (QNA), le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué qu’il considère cet acte comme une violation flagrante des usages et conventions internationales garantissant la protection des missions diplomatiques et de leurs locaux.

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que le ciblage des missions diplomatiques et de leurs locaux constitue une violation claire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et représente une escalade dangereuse qui menace la sécurité et la sûreté des membres du corps diplomatique et porte atteinte aux règles internationalement reconnues régissant le travail diplomatique.

Le ministère a réitéré la position ferme du Qatar rejetant tous les actes de violence et de terrorisme visant les missions diplomatiques ou portant atteinte à la sécurité et à la stabilité, affirmant sa solidarité avec les Émirats arabes unis et son soutien à toute initiative contribuant à renforcer la sécurité et la stabilité en République d’Irak et dans la région.