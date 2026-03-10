Son Altesse Cheikha Bodour lance une initiative pour documenter 1 103 pièces islamiques rares

CHARJAH, 10 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Présidente de l’Autorité du Livre de Charjah (SBA), a lancé une initiative scientifique visant à documenter une collection rare de monnaies islamiques conservée au Château des Sforza à Milan.

La collection comprend 1 103 pièces couvrant plusieurs périodes historiques, dont le plus ancien dinar arabo-islamique connu, daté de 77 AH. Ce projet réexamine les transformations économiques et culturelles qui ont façonné l’identité de la civilisation islamique et souligne son impact durable sur l’histoire de l’humanité.

L’initiative est soutenue par l’Autorité du Livre de Charjah en collaboration avec l’Institut Culturel Arabe de l’Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan. Elle vise à raviver le patrimoine islamique en Italie et à le rendre accessible aux chercheurs et spécialistes.

Considérée comme l’une des collections de monnaies islamiques les plus rares découvertes hors du monde arabe, cette collection a attiré l’attention de la communauté scientifique internationale en tant que référence unique pour l’évolution des systèmes monétaires et administratifs islamiques. Malgré son importance historique, la collection est restée conservée pendant des décennies dans un musée du château, largement en dehors des cercles de recherche académique, et n’a pas bénéficié d’une documentation et d’une étude à la hauteur de son importance.

La collection comprend des pièces provenant de diverses régions islamiques à travers différentes périodes historiques. Elle est considérée comme l’une des plus importantes de son genre, comparée à des collections similaires dans les musées arabes et européens, ce qui en fait une base scientifique essentielle pour documenter l’histoire des systèmes monétaires et administratifs, ainsi que l’économie et le commerce durant l’âge d’or de la civilisation islamique. Elle soutient également des recherches plus larges sur la manière dont l’héritage culturel islamique s’est étendu à travers les cultures et les continents.

Parmi les pièces remarquables figure un dinar daté de 77 AH, frappé sous le califat omeyyade de Abd Al-Malik Ibn Marwan, après l’arabisation de la monnaie à Damas, alors capitale du califat islamique — un tournant dans l’identité économique et culturelle de l’État omeyyade et de la civilisation islamique.

Pesant un mithqal (4,25 grammes) d’or pur, ce dinar a marqué une rupture décisive avec la monnaie byzantine au profit d’une devise à l’identité arabe distincte, reflétant la maturité de la vie économique islamique à cette époque. La collection illustre la diversité des centres de frappe et offre une perspective pour comprendre les routes commerciales, la diffusion culturelle et les échanges civilisationnels à travers différentes périodes islamiques.

L’Institut Culturel Arabe (ACI) de Milan joue un rôle central dans la documentation et l’étude de ce trésor culturel, resté largement méconnu pendant des décennies, voire des siècles. L’institut a mandaté la Dre Roweida Al Nabarawy, spécialiste de la numismatique islamique, pour mener l’étude académique et la documentation de la collection, ainsi que pour photographier chaque pièce en haute résolution.

La publication qui en résultera devrait faire connaître ce patrimoine à un large public académique et culturel, renforçant sa valeur en tant que référence complète pour l’étude de la numismatique islamique tout en présentant le patrimoine islamique à des publics mondiaux à travers une approche académique, méthodique et soutenue par un récit visuel.

Ahmed bin Rakkad Al Ameri, Directeur général de l’Autorité du Livre de Charjah, a déclaré : « Cet effort reflète l’engagement de la SBA et de l’ACI envers la vision de Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Charjah, quant au rôle central des institutions culturelles arabes dans la revitalisation et la transmission de l’héritage civilisationnel aux nouvelles générations. »

Il a ajouté que cette étude remet le patrimoine islamique au centre de l’attention et fournit des preuves scientifiques de l’impact de la civilisation islamique sur l’histoire de l’humanité et de ses contributions à l’économie et à la culture mondiales.

Al Ameri a affirmé que l’étude inspirera les chercheurs ainsi que les experts en culture, histoire et économie à explorer les réalisations de leur civilisation et encouragera les jeunes générations à être fières de leur identité et de leur culture.

À travers cette étude, l’institut offre un dossier scientifique sur l’histoire de la numismatique islamique et l’évolution des systèmes administratifs et économiques, une référence importante pour comprendre les relations entre les régions de la civilisation islamique historique et les différents centres de frappe médiévaux.

Le Dr Wael Farouq, Directeur de l’ACI à l’Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan, a déclaré : « Dans le cadre de notre travail pour réaliser la vision de Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi de documenter l’héritage civilisationnel arabe et de le présenter aux nouvelles générations afin qu’elles soient plus conscientes de leur histoire et plus connectées à leurs racines, nous avons constaté que la grande majorité des Italiens ignorent totalement ce patrimoine conservé dans leurs propres bibliothèques et musées. »

« Seule une poignée de spécialistes en Italie ont vu cette rare collection de pièces arabes et en reconnaissent l’importance. Je crois que ce projet de vérification et de publication contribuera à élargir la sensibilisation des Italiens aux liens historiques entre les Arabes et l’Italie, ainsi qu’à la contribution historique des Arabes à la Renaissance européenne, qui devient chaque jour plus évidente. »