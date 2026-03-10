Le Ministère de l’Économie et du Tourisme intensifie les contrôles pour garantir la stabilité des prix

ABOU DHABI, le 10 mars 2026 (WAM) - Le Ministère de l’Économie et du Tourisme a annoncé le renforcement de ses opérations de contrôle dans les points de vente à travers le pays, afin d’assurer la stabilité des prix et la disponibilité en quantités suffisantes de biens et produits pour satisfaire la demande des consommateurs, en particulier face à l’augmentation actuelle des achats de produits de première nécessité.

Le ministère a précisé que des inspections sur le terrain sont menées quotidiennement par des équipes spécialisées, en coordination étroite avec les départements du développement économique des Émirats, dans le cadre d’une équipe nationale conjointe chargée de centraliser les efforts visant à prévenir toute hausse injustifiée des prix, à lutter contre les pratiques commerciales inappropriées et à assurer un suivi constant des marchés à travers le pays.

Le ministère a également souligné l’existence d’une coordination de haut niveau entre toutes les parties concernées dans les Émirats, visant à surveiller en continue les marchés et à s’assurer que les points de vente et commerçants respectent les lois et politiques relatives à la protection du consommateur, notamment la politique de tarification des produits essentiels. Celle-ci concerne neuf produits principaux : l’huile de cuisson, les œufs, les produits laitiers, le riz, le sucre, la volaille, les légumineuses, le pain et le blé, dont les prix ne peuvent être ajustés qu’avec l’approbation préalable du ministère et du comité national dédié.

Concernant la récente hausse des prix observée sur certains produits alimentaires, notamment les oignons et les tomates au cours des deux derniers jours, le ministère a précisé que cette augmentation reste temporaire et limitée, résultant des impacts de la crise régionale. Il a également confirmé que des quantités additionnelles de ces produits ont été mises sur le marché afin d’assurer la stabilité de l’offre.

Le ministère a assuré que les stocks de produits essentiels disponibles sur les marchés sont suffisants et que de multiples alternatives sont proposées, affirmant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant à l’approvisionnement ou aux prix, et que les prix reviendront rapidement à la normale avec l’augmentation de l’offre.





Dans ce contexte, le ministère a rappelé que les Émirats arabes unis disposent d’un stock stratégique de produits essentiels couvrant les besoins du marché pour une période de six mois, garantissant ainsi la stabilité des prix et la disponibilité des produits même en période de crise. La distribution de ce stock stratégique à travers les différentes régions du pays est gérée de manière coordonnée afin d’optimiser l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et de répondre rapidement à la demande du marché.

Le ministère a également souligné que le transport de marchandises et l’approvisionnement s’effectuent de manière régulière et normale à travers tous les points d’entrée, et que les chaînes logistiques opèrent efficacement, assurant ainsi la disponibilité continue des produits sur les marchés locaux sans interruption. Il a précisé que les Émirats arabes unis bénéficient d’un vaste réseau de partenaires commerciaux leur fournissant une grande variété de produits, et disposent de la capacité d’identifier rapidement des marchés alternatifs en cas de crise ou d’urgence.

Depuis le début de la crise régionale, le Ministère de l’Économie et du Tourisme, en collaboration avec les départements du développement économique des différents Émirats, a mené environ 7 105 inspections, aboutissant à la détection de 567 infractions, principalement liées à des augmentations injustifiées des prix. Ainsi, 449 avertissements ont été adressés à des commerçants, fournisseurs et points de vente, et des amendes d’un montant total de 207 250 dirhams ont été infligées, renforçant ainsi la régulation du marché et s’assurant du respect des politiques de protection du consommateur.

Le ministère a réaffirmé son engagement à intensifier les campagnes de contrôle dans la période à venir, en coopération avec les départements du développement économique et les autorités compétentes, afin de maintenir la stabilité des marchés et de garantir un environnement de consommation sûr et stable pour l’ensemble des consommateurs aux Émirats arabes unis.

Par ailleurs, le ministère a souligné que les consommateurs jouent un rôle actif dans le contrôle des prix, grâce à leur collaboration avec les autorités de régulation et leur communication directe avec le ministère via ses canaux officiels pour signaler toute augmentation de prix ou infraction constatée. Les consommateurs peuvent soumettre leurs plaintes via les services électroniques du site web du Ministère de l’Économie et du Tourisme www.moet.gov.ae, par téléphone ou WhatsApp au 8001222, ou par e-mail à info@moet.gov.ae. Enfin, le ministère a invité les consommateurs de tous les Émirats à adopter des pratiques d’achat responsables, à acheter selon leurs besoins et à éviter le stockage ou l’achat excessif, afin de contribuer à la stabilité des prix et à la disponibilité des produits pour tous.