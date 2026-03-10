Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 8 missiles balistiques et 26 drones

ABOU DHABI, 10 mars 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont détecté mardi neuf missiles balistiques, dont huit ont été détruits, tandis qu’un missile est tombé en mer.

Un total de 35 drones ont également été détectés, dont 26 ont été interceptés, tandis que neuf sont tombés sur le territoire national.

Depuis le début des attaques flagrantes de l’Iran, 262 missiles balistiques ont été détectés. Parmi eux, 241 ont été détruits, 19 sont tombés en mer et deux ont frappé le territoire de l’État.

Un total de 1 475 drones iraniens ont également été détectés, dont 1 385 ont été interceptés, tandis que 90 sont tombés sur le territoire national. Huit missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Ces attaques ont entraîné la mort de six personnes parmi les ressortissants émiratis, pakistanais, népalais et bangladais, et 122 personnes ont subi des blessures allant de modérées à légères. Les blessés comprennent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Turquie, d’Irak, du Népal, du Nigéria, d’Oman, de Jordanie et de Palestine.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé à faire face à toute menace et qu’il répondra fermement à toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays, garantissant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts et capacités nationaux.