Le Premier ministre de la région du Kurdistan d’Irak condamne l’attaque terroriste contre le consulat des Émirats arabes unis lors d’un entretien téléphonique avec le Président des Émirats

ABOU DHABI, 10 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Nechirvan Barzani, Président de la Région du Kurdistan d'Irak, qui a condamné l'odieux attentat terroriste visant le Consulat général des Émirats arabes unis dans la Région du Kurdistan d'Irak.

Son Excellence Barzani a affirmé que l'attaque contre le Consulat des Émirats arabes unis constitue une violation des normes et conventions internationales garantissant la protection des missions diplomatiques et de leurs locaux, et représente une escalade dangereuse menaçant la sûreté et la sécurité du personnel diplomatique.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont également discuté des graves développements dans la région dans un contexte d'escalade des actions militaires et de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales.