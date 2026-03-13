Le Conseil de cybersécurité met en garde contre une menace croissante de « wiper malware »

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) -- Le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) a mis en garde contre la menace croissante posée par les « malwares wiper », qui peuvent cibler des particuliers et des organisations en supprimant ou en endommageant des données et en perturbant les systèmes et services.

Le conseil a indiqué que de telles attaques pourraient affecter l’utilisation numérique quotidienne, la continuité des activités et les processus opérationnels, en particulier là où la préparation est insuffisante ou les mesures préventives font défaut.

Il a noté que les menaces cybernétiques évoluent au-delà des attaques visant à voler des informations ou à obtenir un accès non autorisé, incluant de plus en plus des opérations destructrices conçues pour provoquer des perturbations généralisées dans les environnements numériques ciblés. Les malwares wiper s’inscrivent dans cette catégorie, car ils sont utilisés pour supprimer ou corrompre des fichiers et endommager des systèmes, pouvant potentiellement arrêter les opérations et retarder la reprise et la restauration des services.

Le conseil a déclaré que le danger de ces malwares réside dans leur impact direct sur les données et les systèmes. Les particuliers peuvent perdre des fichiers numériques importants, tandis que les organisations pourraient faire face à des perturbations de leurs systèmes, services et processus opérationnels. La reprise peut s’avérer particulièrement difficile dans les environnements dépourvus de sauvegardes testées et isolées ou de plans de réponse aux incidents clairement définis.

Il a souligné que la réduction des risques commence par le renforcement des pratiques préventives de base, tant pour les particuliers que pour les organisations.

Cela inclut la mise à jour régulière des systèmes et logiciels, la correction des vulnérabilités de sécurité, la prudence lors de la gestion de liens ou de pièces jointes non fiables, ainsi que le maintien de sauvegardes régulières, isolées et testées périodiquement.

Le conseil a également souligné la nécessité d’améliorer la préparation face aux cyberattaques destructrices en promouvant des comportements numériques sûrs chez les particuliers, en renforçant les plans de réponse aux incidents au sein des organisations, en surveillant les systèmes pour détecter toute activité inhabituelle et en sensibilisant sur la nature de ces menaces et les moyens de les prévenir.

Il a indiqué que cet avertissement s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la résilience cybernétique, à soutenir la continuité des activités et des services, et à promouvoir une culture de cybersécurité préventive afin de créer un environnement numérique plus sûr pour les particuliers et les organisations.