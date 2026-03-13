Abdulla Al Hamed : des médias professionnels et responsables constituent la première ligne de défense contre la désinformation en période de défis

DUBAÏ, 13 mars 2026 (WAM) -- Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Président de l’Autorité Nationale des Médias (NMA), a déclaré que le mois sacré du Ramadan cette année intervient dans des circonstances exceptionnelles auxquelles le pays fait face en raison de ce qu’il a qualifié d’attaques perfides de l’Iran, soulignant que ces tentatives désespérées de porter atteinte à la sécurité de la nation se sont brisées contre le roc de la résilience édifié par les courageux héros des forces armées.

Ses propos ont été tenus lors de l’ouverture de la réunion annuelle du Ramadan de l’Autorité Nationale des Médias, organisée hier à l’hôtel Atlantis the Royal à Dubaï, dans le cadre de son engagement à renforcer la communication continue avec les dirigeants des médias.

Al Hamed a indiqué que les héros de la nation ont livré une épopée héroïque en affrontant avec une grande efficacité et compétence les missiles hostiles iraniens et les véhicules aériens sans pilote (UAV).

Il a noté que le professionnalisme remarquable et la vigilance démontrés par les défenseurs de la nation reflètent une doctrine de combat solide et une foi inébranlable dans le droit de défendre la souveraineté nationale. Il a souligné que les scènes héroïques d’interception de missiles et d’UAV dans le ciel ont insufflé un sentiment d’assurance chez les citoyens et les résidents, un sentiment qui ne peut être ébranlé par les menaces.

Le Président de la NMA a également salué la sagesse et la vision clairvoyante avec lesquelles le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dirige la nation durant cette étape critique, soulignant que le leadership qui construit les nations en temps de prospérité est le même qui sait les protéger en période de défi.

Il a noté que l’approche de Son Altesse en matière de gestion de crise repose sur une perspicacité calme et une profonde confiance dans la capacité de la nation à surmonter l’adversité, insistant sur le fait que de tels moments difficiles ne représentent qu’une étape passagère dans le parcours d’un pays qui a longtemps transformé les défis en opportunités de progrès et de cohésion.

Al Hamed a ajouté que cette sagesse du leadership sert de boussole aux médias nationaux, les guidant vers un discours équilibré qui évite les réactions émotionnelles et s’appuie plutôt sur la confiance et la conscience, s’adressant autant aux esprits qu’il rassure les cœurs. Il a également souligné que le journalisme responsable en temps de crise peut parfois avoir un impact plus grand que le tumulte des événements eux-mêmes.

« Nos médias nationaux sont un bataillon posté dans les tranchées de la conscience et une clôture fortifiée protégeant le front intérieur », a déclaré Al Hamed. Il a ajouté que cette réunion transmet un message clair : l’attaque perfide visant le ciel de la nation n’a fait que renforcer l’unité, et que des paroles responsables en temps de crise représentent la première balle face à l’agression et à la désinformation. Il a insisté sur le fait que les conflits dans le monde d’aujourd’hui ne se limitent plus aux champs de bataille conventionnels mais se sont fortement étendus à la sphère médiatique, où la guerre de la conscience n’est pas moins dangereuse que la confrontation armée.

Il a expliqué que la bataille des mots, des images et de l’information est devenue un front parallèle où se produisent des tentatives d’influence, de désinformation et de propagation de rumeurs, ce qui accroît la responsabilité des médias nationaux de vérifier l’information, de renforcer la vérité et de protéger l’opinion publique. Il a affirmé que des médias professionnels et responsables représentent la première ligne de défense contre les campagnes de désinformation et la protection de la conscience collective de la société.

Al Hamed a également déclaré que la crise avait révélé une épreuve éthique au cours de laquelle de grandes institutions médiatiques ont abandonné leurs normes professionnelles après avoir perdu leur boussole de la vérité et adopté des agendas douteux. Cela, a-t-il dit, reflète une faillite morale qui exige des médias nationaux une réponse stratégique prudente, incluant des boycotts d’information contre ceux qui s’écartent de l’intégrité et refusant à de telles plateformes l’opportunité de s’infiltrer dans la conscience sociétale.

S’adressant aux utilisateurs des réseaux sociaux, il a souligné que l’empreinte numérique de chaque Émirati devrait refléter les valeurs des « Fils de Zayed », la noblesse, la dignité et la confiance en soi. Il a mis en garde contre le fait de s’engager dans des disputes ou de répondre à des comptes offensants qui prospèrent grâce à l’interaction, notant que le mensonge se combat au mieux en l’ignorant et en s’abstenant de le diffuser, tout en appelant à la prudence quant au partage de contenus provenant de sources inconnues qui pourraient faire partie d’outils de guerre psychologique.

La réunion du Ramadan a réuni Mohammed Saeed Al Shehhi, Vice-Président de la NMA ; le Dr Jamal Obaid Al Kaabi, Secrétaire général de la NMA ; plusieurs dirigeants des médias aux Émirats arabes unis ; des rédacteurs en chef ; des hauts responsables d’organisations médiatiques arabes et internationales opérant dans le pays ; des représentants d’entreprises du secteur des médias ; ainsi que plusieurs influenceurs éminents des réseaux sociaux.

La réunion visait à échanger des points de vue et des expertises sur les moyens de développer le travail médiatique et de suivre le rythme des transformations rapides du secteur aux niveaux régional et mondial, tout en construisant des ponts de coopération entre les institutions opérant dans le domaine afin d’améliorer la performance médiatique et de renforcer l’écosystème médiatique du pays, ainsi que de soutenir le parcours de développement de la nation et de renforcer sa présence sur la carte médiatique mondiale.

Les professionnels des médias et les influenceurs des réseaux sociaux ont exprimé leur profonde reconnaissance pour le courage et la vigilance des Forces armées des Émirats arabes unis dans la défense de la nation. Ils ont déclaré que le courage et la compétence démontrés lors de la confrontation de l’attaque hostile iranienne reflètent les plus hauts niveaux de professionnalisme, de sacrifice et de loyauté.

Ils ont souligné que les forces armées constituent une forteresse imprenable et un bouclier protecteur pour la nation, notant que les actions des soldats reflètent le haut niveau de préparation des institutions militaires pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et protéger ses capacités.

Ils ont également affirmé leur pleine confiance dans la capacité des Émirats arabes unis à surmonter la crise rapidement et avec fermeté, s’appuyant sur la sagesse de leur direction, la force de leurs institutions et la cohésion de leur société.

Ils ont souligné leur conscience de la responsabilité qui leur incombe durant cette période marquée par la propagation de rumeurs et de tentatives de désinformation.

Les participants ont affirmé leur engagement à jouer leur rôle dans la transmission d’informations exactes, le renforcement de la conscience publique et la promotion d’un esprit de responsabilité nationale, en soutien à la stabilité sociétale et aux efforts nationaux jusqu’à ce que le pays surmonte cette phase et en ressorte plus fort et plus résilient.