GCAA : plus de 1,4 million de passagers desservis dans les aéroports des Émirat

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis (GCAA) a confirmé que le trafic aérien aux Émirats arabes unis connaît un retour progressif à ses niveaux opérationnels normaux, à la suite de la gestion réussie et professionnelle par le pays des circonstances exceptionnelles survenues récemment dans la région.

Cela a été réalisé grâce à des mesures opérationnelles et réglementaires soigneusement planifiées, garantissant la sécurité des passagers tout en maintenant la continuité des opérations de transport aérien.

Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme et Président du Conseil d’administration de la GCAA, a déclaré que, sous la conduite avisée des dirigeants des Émirats arabes unis,le pays a géré cette phase avec une approche responsable qui place la sécurité humaine au premier rang des priorités, tout en assurant la continuité du secteur de l’aviation pour répondre aux besoins des voyageurs.

Il a ajouté : « La sécurité des passagers, des pilotes, des équipages de vol et de tout le personnel travaillant dans le secteur de l’aviation demeure la priorité absolue dans toutes les décisions liées à l’espace aérien et aux opérations de vol. Malgré les circonstances exceptionnelles survenues dans la région ces derniers jours, les Émirats arabes unis ont assuré une gestion équilibrée du trafic aérien en exploitant des vols limités via des itinéraires de secours approuvés, garantissant la continuité des déplacements conformément aux normes de sécurité les plus élevées. »

Il a souligné que les indicateurs opérationnels reflètent le succès de ces efforts, plus de 1,4 million de passagers ayant été accueillis dans les aéroports du pays entre le 1er et le 12 mars 2026, ce qui témoigne de la capacité du système aérien des Émirats arabes unis à gérer efficacement différentes circonstances tout en maintenant la fluidité du mouvement des passagers.

Il a affirmé que le secteur de l’aviation des Émirats arabes unis progresse régulièrement vers le rétablissement des niveaux opérationnels normaux, soutenu par une coordination continue avec les partenaires du secteur, les pays voisins, ainsi que les partenaires régionaux et internationaux afin d’assurer la continuité efficace et sûre du trafic aérien.

Pour sa part, Son Excellence Saif Mohammed Al Suwaidi, Directeur général de la GCAA, a affirmé que le système de transport aérien des Émirats arabes unis continue de fonctionner avec une grande efficacité pour garantir la continuité des déplacements et des services aux passagers, dans le cadre d’un plan opérationnel organisé qui prend en compte les évolutions opérationnelles ainsi que les exigences de sécurité et de sûreté.

Il a expliqué que 7 839 mouvements de trafic aérien ont été enregistrés dans l’espace aérien des Émirats arabes unis entre le 1er et le 12 mars, reflétant le succès des efforts en cours pour rétablir progressivement et systématiquement les opérations du trafic aérien.

Son Excellence Al Suwaidi a ajouté que les transporteurs nationaux des Émirats arabes unis ont commencé à rétablir une part significative de leurs opérations, les indicateurs montrant que l’activité opérationnelle totale des transporteurs nationaux des Émirats arabes unis a atteint environ 44,6 % des niveaux opérationnels globaux existant avant les tensions actuelles, ce qui reflète la capacité des compagnies aériennes émiriennes à revenir progressivement à des opérations de vol normales.

La GCAA a également exprimé sa gratitude pour la coopération des voyageurs et leur engagement à suivre les directives et instructions émises par les autorités compétentes, ce qui a contribué à maintenir la fluidité du mouvement des passagers dans les aéroports durant cette période.

L’autorité a également appelé les voyageurs à suivre les dernières mises à jour publiées par les compagnies aériennes et à vérifier le statut et l’horaire de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport, afin de faciliter les procédures de voyage et d’éviter des temps d’attente inutiles.