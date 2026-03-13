Le Président des Émirats arabes unis et le Premier ministre éthiopien examinent la coopération et les développements régionaux

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, ont examiné aujourd’hui les relations de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique, commercial et du développement, ainsi que les moyens de renforcer les liens entre les deux pays d’une manière qui soutienne leurs priorités et intérêts communs et favorise la prospérité de leurs peuples.

Ces discussions ont eu lieu lors de la rencontre de Son Altesse avec Son Excellence Dr Abiy Ahmed, actuellement en visite de travail aux Émirats arabes unis.

La réunion a également abordé les développements au Moyen-Orient dans un contexte d’escalade militaire et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

À cette occasion, Son Excellence Abiy Ahmed a condamné les attaques iraniennes flagrantes qui continuent de viser les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, soulignant qu’elles constituent une violation de la souveraineté des États et du droit international. Il a également réaffirmé la solidarité de l’Éthiopie avec les Émirats arabes unis dans toutes les mesures qu’ils prennent pour préserver leur sécurité, leur intégrité territoriale et la protection de leur population.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed a remercié Son Excellence pour la position de soutien exprimée par l’Éthiopie envers les Émirats arabes unis.

Son Altesse a également adressé ses sincères condoléances à Son Excellence et au peuple éthiopien pour les victimes des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans le sud de l’Éthiopie, affirmant la solidarité des Émirats arabes unis avec l’Éthiopie en cette période difficile.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’un arrêt immédiat de l’escalade et ont appelé à un dialogue sérieux ainsi qu’au recours aux moyens diplomatiques pour résoudre les questions en suspens dans la région, de manière à prévenir de nouvelles tensions et crises et à préserver la sécurité et la stabilité régionales.