Le ministère des Finances des Émirats arabes unis lance l’Annuaire du budget fédéral 2026

DUBAÏ, 13 mars 2026 (WAM) – Le ministère des Finances des Émirats arabes unis a lancé l’Annuaire du budget fédéral 2026 sous le thème « Investir dans les personnes, assurer l’avenir », mettant en avant une vision centrée sur le développement humain et la durabilité financière.

L’ouvrage souligne la solidité du système financier des Émirats arabes unis et l’intégration étroite entre la planification budgétaire et les priorités stratégiques nationales, tout en mettant l’accent sur la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques.

Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, premier vice-gouverneur de Dubaï, vice-Premier ministre et ministre des Finances, a déclaré que le budget fédéral 2026 soutiendra la vision des dirigeants visant à bâtir un avenir durable fondé sur l’investissement dans le capital humain, l’amélioration de la qualité de vie et le renforcement de la durabilité financière à long terme.

Il a ajouté que le budget reflète l’engagement du gouvernement à orienter les ressources vers les secteurs ayant un impact direct sur la société, tout en renforçant la capacité de l’économie nationale à faire face aux évolutions mondiales.

Le budget fédéral maintient l’équilibre pour la deuxième année consécutive, avec des recettes et des dépenses atteignant chacune 92,4 milliards de dirhams, contre 71,5 milliards de dirhams en 2025, soit une hausse d’environ 29 %. Cette performance reflète la solidité et la résilience de l’économie nationale.

Les priorités de dépenses pour 2026 restent axées sur les secteurs clés liés au bien-être de la société. Le budget prévoit 30,8 milliards de dirhams pour les services publics et 16,9 milliards de dirhams pour l’éducation, réaffirmant l’importance de l’investissement dans le capital humain.

Par ailleurs, 5,7 milliards de dirhams sont alloués au secteur de la santé afin de soutenir le développement des services médicaux, tandis que 3,7 milliards de dirhams sont consacrés au logement pour renforcer la stabilité familiale et sociale. Le budget prévoit également 1,4 milliard de dirhams pour soutenir les activités économiques, tandis que 33,9 milliards de dirhams sont destinés à d’autres secteurs.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministre d’État aux Affaires financières, a indiqué que l’annuaire présente une vision financière globale fondée sur une planification à moyen et long terme, visant à renforcer le lien entre dépenses publiques, performance et résultats.

Il a souligné que la stratégie financière du gouvernement repose sur l’amélioration de la planification budgétaire, la diversification des sources de revenus, la gestion efficace de la dette publique et le renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé afin de soutenir la croissance économique tout en préservant l’équilibre budgétaire.

L’Annuaire du budget fédéral 2026 offre également une vue d’ensemble du cadre budgétaire fédéral et met en lumière l’intégration entre la planification financière et les objectifs nationaux à long terme, conformément à la vision « Émirats arabes unis Centenaire 2071 ».

Il met en avant les principales réalisations et priorités nationales dans des secteurs clés tels que l’éducation, la santé, les services gouvernementaux et l’économie, tout en soulignant le rôle de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle dans l’amélioration de la prise de décision et de l’efficacité des services publics.

La publication de cet annuaire s’inscrit dans l’engagement du gouvernement fédéral à renforcer la transparence et la confiance du public, tout en soutenant la trajectoire de développement durable des Émirats arabes unis et leur position en tant que modèle mondial de gestion moderne des finances publiques.