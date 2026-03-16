Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel téléphonique du prince héritier saoudien pour discuter des développements régionaux et de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince Héritier et Premier Ministre du Royaume frère d'Arabie Saoudite, au cours duquel ils ont discuté des développements régionaux dans un contexte d'escalade des actions militaires et de leurs graves menaces pour la sécurité et la stabilité régionales et mondiales.

L'appel a également abordé la poursuite des attaques iraniennes continues et flagrantes visant les pays de la région, soulignant leur violation des droits souverains de ces pays et des normes internationales.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d'une cessation immédiate de l'escalade militaire, qui constitue une menace pour la stabilité et la sécurité dans la région et dans le monde entier, soulignant l'importance de privilégier un dialogue sérieux et les moyens diplomatiques pour traiter les questions de la région de manière à préserver la sécurité et la paix régionales.