La Défense de Bahreïn intercepte 125 missiles et 212 drones depuis l’agression iranienne

MANAMA, 16 mars 2026 (WAM) -- Le Royaume de Bahreïn a annoncé que les systèmes de défense aérienne de la Force de Défense de Bahreïn (BDF) ont intercepté et détruit 125 missiles balistiques et 212 drones qui visaient le Royaume depuis le début de l’agression iranienne.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de Presse de Bahreïn (BNA), le Commandement Général de la Force de Défense de Bahreïn a affirmé que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Le communiqué a ajouté que ces attaques criminelles indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.