La Municipalité d'Abou Dhabi lance une campagne pour renforcer la propreté urbaine et l’engagement citoyen

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) -- La Municipalité de la ville d'Abou Dhabi a lancé une campagne de sensibilisation invitant les résidents et les entreprises à jeter les déchets dans les conteneurs désignés afin de contribuer au maintien de la propreté publique et à la protection de l'environnement urbain.

La campagne cible les installations communautaires municipales, les propriétaires de magasins et les résidents de villas, mettant en avant le rôle des individus dans la préservation de l'apparence de la ville et le soutien à la durabilité environnementale.

Dans le cadre de cette initiative, des équipes municipales ont effectué des visites de terrain pour dialoguer directement avec les visiteurs, les opérateurs commerciaux et les résidents, fournissant des conseils sur les bonnes pratiques d'élimination des déchets et décourageant les comportements nuisant à l'attrait visuel de la ville et à la santé publique. Des visites de sensibilisation sur le terrain ont été menées, permettant un engagement direct avec les visiteurs des installations, les opérateurs commerciaux et les propriétaires de villas, et fournissant des orientations sur les méthodes d'élimination appropriées.

Des supports de sensibilisation ont également été diffusés via les plateformes officielles de médias sociaux de la municipalité et l'application "Fareejna" afin d'élargir la portée communautaire.

La campagne s'inscrit dans le cadre des initiatives continues de la municipalité visant à promouvoir la sensibilisation environnementale et la responsabilité sociale tout en améliorant la qualité de vie à travers l'émirat.