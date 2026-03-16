Les défenses aériennes des Émirats arabes unis engagent six missiles balistiques et 21 drones

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) – Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont engagé, le 16 mars 2026, six missiles balistiques et 21 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de l’agression iranienne flagrante, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 304 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 627 drones.

Ces attaques ont entraîné la mort en martyrs de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que cinq victimes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne.

Au total, 145 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à graves. Les blessés comprennent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Turquie, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie et de Suède.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il demeure pleinement prêt à faire face à toute menace et qu’il répondra avec fermeté à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de l’État, tout en assurant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la préservation de ses intérêts et de ses capacités nationales.