Le Conseil d’Asia Rugby approuve l’ouverture d’un nouveau bureau opérationnel à Dubaï

DUBAÏ, 17 mars 2026 (WAM) -- Le Conseil de l’Asia Rugby a ratifié la décision du Comité exécutif de l’Asia Rugby d’établir son bureau opérationnel à Dubaï, suite à la signature d’un accord avec le gouvernement des Émirats arabes unis à la mi-2022, tout en maintenant le siège juridique de l’union à Hong Kong. La décision a été confirmée lors d’une réunion tenue par visioconférence et présidée par Qais Al Dhalai, Président de l’Asia Rugby. Elle a été approuvée à la suite d’un vote des unions membres, 27 des 28 unions présentes à la réunion ayant soutenu la création du nouveau bureau. Cette initiative vise à renforcer l’efficacité opérationnelle et financière et à faciliter la communication avec les unions nationales à travers le continent.

Qais Al Dhalai a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement des Émirats arabes unis, à Son Altesse Cheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Président du Comité olympique des Émirats arabes unis, pour l’accueil du bureau au siège du Comité olympique, ainsi qu’au Ministère du Sport et à Son Excellence Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministre du Sport, pour le soutien fort accordé à l’Asia Rugby et la coopération constructive avec le Ministère.

Qais Al Dhalai a déclaré : « Cette décision représente une étape historique dans le parcours du rugby à travers le continent. L’approbation du Conseil pour l’ouverture du bureau de l’Asia Rugby aux Émirats arabes unis marque une étape importante pour le rugby asiatique et reflète la confiance de nos unions membres ainsi que leur engagement commun à renforcer le cadre institutionnel de l’union et ses capacités opérationnelles, conformément à la prochaine phase de développement du sport en Asie. »

Il a poursuivi : « Le choix des Émirats arabes unis pour accueillir le bureau de l’Asia Rugby reflète la position de leader du pays dans l’organisation et l’accueil de grands événements sportifs continentaux et internationaux, ainsi que l’environnement réglementaire et administratif avancé qu’il offre pour soutenir le travail des organisations sportives internationales. »