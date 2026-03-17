Les pertes liées à la fraude financière atteignent 442 milliards USD en 2025, selon INTERPOL

LYON, 17 mars 2026 (WAM) -- Les pertes mondiales liées à la fraude financière pour la seule année 2025 sont estimées à 442 milliards de dollars américains, selon l’Évaluation mondiale de la menace de fraude financière 2026 d’INTERPOL.

INTERPOL évalue le risque global lié à la fraude financière comme étant élevé et prévoit une augmentation significative de l’ampleur des infractions au cours des trois à cinq prochaines années, principalement en raison de la disponibilité accrue des technologies d’intelligence artificielle et de faibles barrières à l’entrée.

La fraude améliorée par l’IA est 4,5 fois plus rentable que les méthodes traditionnelles. Les systèmes d’« IA agentique » peuvent planifier et exécuter de manière autonome des campagnes complètes de fraude – de la reconnaissance jusqu’aux demandes de rançon.

Cependant, le rapport a également constaté que les autorités chargées de l’application de la loi collaborent de manière plus efficace.

Depuis 2024, le nombre d’Avis et de Diffusions liés à la fraude a augmenté de 54 pour cent. Sur la même période, INTERPOL a soutenu les pays membres dans plus de 1 500 affaires de fraude transnationale concernant des actifs perdus d’une valeur de 1,1 milliard de dollars.

Le Secrétaire général d’INTERPOL, Valdecy Urquiza, a déclaré : « Grâce à l’intelligence artificielle, aux outils numériques à faible coût et à une collaboration criminelle mondiale accrue, nous assistons à l’industrialisation de la fraude.

« Il est essentiel de se rappeler que le coût de la criminalité financière ne se limite pas à l’argent – il s’agit des économies de toute une vie, de la dignité des personnes et, dans le pire des cas, de leur vie. Le renforcement de la coopération entre les forces de l’ordre, le secteur privé et la sensibilisation du public est essentiel pour lutter contre cette menace mondiale à la sécurité. »