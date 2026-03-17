Les Émirats arabes unis consolident leur position en tant que modèle mondial en matière de réglementation du marché du travail

DUBAÏ, 17 mars 2026 (WAM) – Les indicateurs du marché du travail des Émirats arabes unis en 2025 reflètent une dynamique ascendante continue, soutenue par les progrès constants en matière de gouvernance et de systèmes réglementaires.

Le secteur privé a enregistré une croissance de 12,4 % de sa main-d’œuvre et une augmentation de 7,8 % du nombre d’établissements, tandis que les niveaux de conformité sur l’ensemble du marché du travail ont progressé de 34 % par rapport à 2024.

Ces chiffres soulignent l’efficacité des mécanismes réglementaires avancés et des cadres de gouvernance adoptés par les Émirats arabes unis pour réguler le marché du travail.

Cette performance positive est portée par un cadre intégré qui équilibre la croissance économique avec la protection des droits au sein de la relation d’emploi, soutenant un environnement de travail stable et en expansion tout en renforçant la compétitivité du marché du travail des Émirats arabes unis en tant que destination attractive pour l’investissement et les affaires.

Le Ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MoHRE) a indiqué que les résultats de son système de gouvernance et d’inspection en 2025 ont montré des améliorations tangibles des niveaux de conformité, avec une baisse de 13 % des infractions enregistrées par rapport à 2024.

Cela s’est produit malgré une augmentation du nombre total de visites d’inspection, qui a dépassé 695 000, soit une croissance de 4 % par rapport à l’année précédente.

De plus, plus de 3 000 campagnes d’inspection conjointes ont été menées en 2025 en collaboration entre le MoHRE et ses partenaires stratégiques au sein des entités gouvernementales fédérales et locales.

Le ministère a affirmé que ces résultats reflètent le succès de ses politiques de gouvernance et de supervision ainsi que l’efficacité de ses efforts pour employer les technologies d’intelligence artificielle dans les opérations de surveillance, d’analyse et de ciblage. Cela a contribué à renforcer l’efficacité des opérations d’inspection et à améliorer leur précision et leur objectivité, tout en consolidant une culture de conformité volontaire parmi les établissements du secteur privé.

Les indicateurs de conformité ont également montré des évolutions positives notables dans plusieurs catégories d’infractions, notamment une diminution de 62 % des cas de « fausse émiratisation » et des décisions liées à l’émiratisation, ainsi qu’une baisse des infractions relatives aux conditions de travail et aux normes de santé et de sécurité au travail, y compris une réduction de 30 % des infractions liées aux logements des travailleurs ne répondant pas aux normes approuvées.

Le système d’inspection du ministère constitue un pilier fondamental du processus mis en place pour suivre la conformité des établissements. Il s’appuie sur des outils d’analyse numérique et des indicateurs de risque avancés, qui augmentent l’efficacité des opérations d’inspection et renforcent l’objectivité et la précision dans la détection des infractions.

Le ministère a réaffirmé sa détermination à traiter avec fermeté les infractions graves portant atteinte aux droits des travailleurs ou à l’intégrité du marché du travail. En 2025, environ 2 600 rapports criminels ont été transmis au ministère public dans des affaires impliquant des infractions graves, notamment des retards de paiement des salaires, de fausse émiratisation, d’emploi sans permis et de non-respect des normes d’hébergement des travailleurs.

Le système d’inspection du ministère intègre les dernières solutions et innovations numériques, soutenu par des canaux de communication avancés offrant les plus hauts standards de réactivité et de confidentialité, ainsi que des ressources humaines qualifiées.