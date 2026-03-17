L’Émir du Qatar et le Roi de Jordanie discutent des développements régionaux

DOHA, 17 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, et Sa Majesté le Roi Abdallah II ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie ont discuté mardi des développements dans la région à la lumière de l'escalade actuelle et de la poursuite de l'agression flagrante de l'Iran visant le Qatar, la Jordanie et un certain nombre de pays de la région.

Selon l'Agence de presse du Qatar, l'Émir a affirmé la solidarité du Qatar avec la Jordanie concernant toutes les mesures prises pour défendre sa souveraineté et sa sécurité et pour assurer la sécurité de ses citoyens. Le Roi de Jordanie a également renouvelé la solidarité de son pays et son soutien total à toutes les mesures prises par le Qatar pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.

Les deux parties ont exprimé leur rejet de ces attaques et ont souligné la nécessité d'une cessation immédiate de toutes les actions militaires susceptibles d'élargir le conflit et de mettre en danger la sécurité des pays et de leurs peuples.

Ils ont également souligné l'importance d'intensifier les efforts régionaux et internationaux pour désamorcer et contenir les tensions en cours, et de travailler par des canaux diplomatiques et le dialogue afin de traiter les crises existantes de manière à prévenir toute détérioration supplémentaire dans la région et à renforcer les perspectives de sécurité et de stabilité.

Les deux parties ont également discuté de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays, en particulier à la lumière des développements actuels et de leurs implications pour la sécurité et la stabilité de la région.