ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Yas Island Abou Dhabi célèbre l'Aïd Al Fitr avec une large gamme d'expériences destinées aux familles, offrant aux visiteurs un mélange d'hospitalité, de divertissement et d'activités culturelles à travers ses principales attractions et lieux.

La destination propose une série d'offres saisonnières, comprenant des séjours hôteliers, des expériences gastronomiques et des divertissements thématiques, visant à créer des souvenirs inoubliables pour les résidents comme pour les visiteurs.

Parmi les temps forts figure le forfait « Stay and Play » de Yas Island, qui combine l’hébergement dans les hôtels de l’île avec l’accès à ses parcs à thème, dont Ferrari World Yas Island, Abou Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abou Dhabi, Warner Bros. World Yas Island, Abou Dhabi, et SeaWorld Yas Island, Ab0u Dhabi.

Ferrari World Yas Island, Ab0u Dhabi organisera une célébration de l’Aïd sur cinq jours, du 19 au 23 mars, avec des spectacles traditionnels d’Ayala à l’entrée, ainsi que des activités culturelles telles que la calligraphie, l’art du henné, le tissage Sadu et un majlis traditionnel.

Le parc distribuera également 250 sacs-cadeaux de l’Aïd aux jeunes visiteurs.

Yas Waterworld Yas Island, Abou Dhabi proposera un programme associant attractions aquatiques et divertissements culturels, incluant musique live, spectacles d’Ayala et démonstrations de pêcheurs traditionnels. Les visiteurs pourront participer à des activités telles que la poterie, la calligraphie, le henné et le maquillage, tandis que 250 sacs-cadeaux Eidiya seront distribués chaque jour aux enfants.

Warner Bros. World Yas Island, Abou Dhabi marquera également l’événement du 19 au 23 mars avec des spectacles en direct, des expositions culturelles et des activités familiales, dont la calligraphie, le henné, des interactions avec des faucons et une expérience de majlis. Le parc distribuera 500 sacs-cadeaux Eidiya aux jeunes invités pendant les festivités.

SeaWorld Yas Island, Abou Dhabi organisera son programme de l’Aïd du 20 au 25 mars, avec des spectacles traditionnels, des ateliers interactifs tels que la poterie et la calligraphie, ainsi que des expériences culturelles incluant un majlis. Les enfants recevront chaque jour des cadeaux Eidiya dans le cadre des célébrations.

Dans le secteur de l’hôtellerie, le W Abou Dhabi – Yas Island propose un forfait spécial Aïd comprenant l’hébergement, le petit-déjeuner quotidien au Garage, l’accès à un parc à thème par nuit pour deux personnes maximum, ainsi qu’une réduction de 20 % sur la restauration et les boissons.

Yas Plaza Hotels propose également des offres pour l’Aïd incluant l’accès aux parcs à thème de Yas, des installations de loisirs partagées et des hébergements familiaux dans ses six établissements.

Yas Bay Waterfront accueillera une série de programmes de divertissement du 20 au 22 mars, comprenant des spectacles en direct tels que des danses Ayala et Dabke, ainsi que des shows de percussions LED. Les visiteurs pourront également profiter d’expériences d’art du henné et de calligraphie arabe.