Les autorités compétentes arrêtent un individu pour intrusion et tournage dans des zones restreintes sans autorisation

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Les autorités compétentes de l’Émirat de Fujaïrah ont appréhendé un individu (A.M., de nationalité arabe) après qu’il se soit introduit et ait effectué des prises de vue dans des zones restreintes sans avoir obtenu les autorisations officielles nécessaires, en violation manifeste des lois et règlements en vigueur dans le pays.

Les autorités ont indiqué que l’individu s’était infiltré secrètement dans ces sites avant d’être repéré et arrêté. Lors de l’interrogatoire, il a été révélé qu’il travaillait pour une organisation médiatique ; cependant, il ne disposait d’aucune autorisation lui permettant d’accéder à ces lieux ou d’y réaliser des activités de tournage.

Les enquêtes ont également révélé que le suspect était entré sur le site à l’aide d’un véhicule de location appartenant à un journaliste travaillant pour la branche de Dubaï d’une organisation médiatique étrangère.

Le suspect a été déféré devant le Parquet général des EAU afin que les mesures juridiques nécessaires soient prises à son encontre pour avoir pénétré dans des sites interdits et filmé sans licence.

Au cours des investigations, il a été confirmé que l’accusé avait enfreint les lois et règlements applicables en réalisant des prises de vue sans obtenir les approbations officielles, en violation des interdictions de tournage en vigueur dans ces zones.

Les enquêtes ont également révélé que les images enregistrées avaient été envoyées électroniquement à une organisation de presse à Londres sans autorisation officielle, sur instruction du directeur régional pour le Golfe de la société (B.A., de nationalité arabe).

Il convient de noter que les lois des Émirats arabes unis criminalisent l’entrée ou la présence dans des zones restreintes sans permis, même si aucun autre acte n’est commis.

Les lois des EAU criminalisent également la prise de photographies, l’établissement de cartes, l’enregistrement de coordonnées ou l’utilisation de tout autre moyen de documentation en violation des interdictions émises par les autorités compétentes.

Le Parquet général des Émirats arabes unis a souligné l’importance de respecter les lois et règlements en vigueur et d’obtenir les autorisations officielles préalables avant d’entreprendre toute activité de tournage, en particulier dans des lieux sensibles ou restreints, afin de préserver la sécurité publique et de maintenir l’ordre et la sûreté publics.