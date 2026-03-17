Les Émirats arabes unis condamnent un complot terroriste déstabilisateur visant l’État du Koweït

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné le complot terroriste déstabilisateur qui visait l'État du Koweït, saluant la vigilance et l'efficacité de ses services de sécurité, qui ont réussi à démanteler une cellule terroriste affiliée au Hezbollah, laquelle planifiait de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité, ainsi que de recruter des individus pour l'organisation.

Khalifa Shaheen Al Marar, Ministre d'État, a affirmé que les Émirats arabes unis rejettent catégoriquement toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme visant à compromettre la sécurité et la stabilité des États. Il a réaffirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le Koweït et leur soutien indéfectible à toutes les mesures prises pour préserver sa sécurité et sa stabilité, ainsi que pour garantir la sécurité de ses citoyens et résidents.