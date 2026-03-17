Le stock stratégique de médicaments des Émirats arabes unis jugé suffisant et sécurisé par l’EDE

DUBAÏ, 17 mars 2026 (WAM) -- L’Établissement Émirati des Médicaments (EDE) a affirmé que le stock stratégique de médicaments et de fournitures médicales des Émirats arabes unis est sécurisé et suffisant pour répondre aux besoins du marché local.

Dr Fatima Al Kaabi, Directrice Générale de l’Établissement Émirati des Médicaments (EDE), a effectué des visites de terrain dans plusieurs usines pharmaceutiques à travers les Émirats arabes unis dans le cadre de l’approche proactive et de la vision stratégique de l’EDE visant à assurer la durabilité de l’écosystème pharmaceutique du pays.

Ces visites de terrain visaient à soutenir la fabrication pharmaceutique locale et à examiner les capacités de production ainsi que les technologies avancées utilisées dans la fabrication des médicaments.

Au cours de la tournée, Dr Al Kaabi a été informée par les responsables des usines sur la capacité de production actuelle, les plans d’expansion futurs et les technologies de fabrication avancées adoptées conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de qualité et de sécurité. Dr Al Kaabi a également examiné le rôle croissant des industries pharmaceutiques locales dans le soutien à la stabilité du marché national des médicaments et le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques.

Dr Al Kaabi a déclaré : « L’écosystème pharmaceutique des Émirats arabes unis est capable de répondre efficacement à divers développements régionaux et mondiaux. Le pays a réussi à renforcer les capacités des fabricants pharmaceutiques locaux et à établir des cadres législatifs et réglementaires qui soutiennent la croissance continue de ce secteur. »

Dr Fatima a souligné que les fabricants locaux de médicaments et de fournitures médicales jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la sécurité médicamenteuse des Émirats arabes unis et le soutien à l’économie nationale, ajoutant que la coopération étroite avec ces entreprises a permis de garantir que le stock stratégique de médicaments et de fournitures médicales du pays est sécurisé et suffisant pour répondre à la demande intérieure.

Dr Al Kaabi a ajouté : « Le secteur pharmaceutique des Émirats arabes unis est stable et bien préparé, soutenu par un système réglementaire avancé qui assure la disponibilité constante des médicaments pour la communauté conformément aux normes les plus élevées de qualité et de sécurité. »

Elle a déclaré que l’Établissement Émirati des Médicaments ne ménagera aucun effort pour créer un environnement réglementaire intégré qui soutient la recherche et le développement dans le secteur pharmaceutique, tout en faisant progresser ses politiques réglementaires et de surveillance conformément aux meilleures pratiques mondiales afin de garantir la sécurité, la qualité et l’efficacité des médicaments fabriqués localement.

La tournée menée par Dr Fatima Al Kaabi a inclus plusieurs fabricants pharmaceutiques aux Émirats arabes unis, dont Medisal Pharma et ADCAN Pharma.

Lors de ces visites, Dr Al Kaabi a découvert les opérations de production, les processus de fabrication ainsi que les systèmes d’assurance qualité et de sécurité appliqués à toutes les étapes de la production pharmaceutique.

Neha Srivastava, Directrice Générale de Medisal Pharma, a souligné que l’entreprise, dont le siège est à Abou Dhabi, est fière de contribuer à l’écosystème de fabrication pharmaceutique des Émirats arabes unis. Elle a également salué le rôle que joue l’Établissement Émirati des Médicaments dans le soutien à la préparation des fabricants pharmaceutiques nationaux et le renforcement de la coopération avec les acteurs du secteur. Srivastava a ajouté que les Émirats arabes unis disposent d’une base pharmaceutique solide, soutenue par un environnement réglementaire avancé ainsi qu’une forte préparation et stabilité, soulignant que Medisal Pharma s’engage à assurer la disponibilité continue de ses produits sur le marché et à prévenir toute pénurie dans son portefeuille afin de soutenir le système de sécurité médicamenteuse du pays.

Par ailleurs, Fokion Sinis, Directeur Général de ADCAN Pharma, a déclaré que la fabrication pharmaceutique locale joue un rôle crucial dans le maintien de la disponibilité continue des médicaments face à la pression mondiale croissante sur les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques. Il a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à fournir des stocks suffisants pour répondre à la demande du marché des Émirats arabes unis.

Sinis a ajouté qu’ADCAN Pharma continuera de travailler en étroite collaboration avec l’Établissement Émirati des Médicaments afin de renforcer les capacités de production et de fournir des médicaments de haute qualité conformément aux normes les plus strictes de qualité et de sécurité.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre des efforts de l’Établissement Émirati des Médicaments pour promouvoir la coopération et l’intégration avec le secteur industriel, contribuant à bâtir un écosystème de santé avancé fondé sur l’innovation, la connaissance et la durabilité, et renforçant la position des Émirats arabes unis en tant que pôle régional de premier plan pour les secteurs de la santé et de la pharmacie.