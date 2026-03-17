Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel du Roi des Pays-Bas sur les développements régionaux et la sécurité

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Sa Majesté le Roi Willem-Alexander du Royaume des Pays-Bas afin de discuter des développements dans la région dans un contexte d'escalade militaire continue et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

Au cours de l'appel, Sa Majesté a réaffirmé la condamnation par les Pays-Bas des attaques flagrantes menées par l'Iran visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, y compris des civils et des installations civiles, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté et des normes internationales. Il a indiqué que les Pays-Bas avaient récemment convoqué l'ambassadeur d'Iran à la suite des attaques contre des pays de la région, réitérant la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis et saluant la gestion de la situation par ces derniers, ainsi que leurs efforts pour assurer la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'escalade et des actions militaires afin de préserver la sécurité et la stabilité régionales et internationales.