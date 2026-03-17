Saif bin Zayed reçoit un appel téléphonique du prince Abdulaziz bin Saud

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse le Lieutenant-Général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur, a reçu un appel téléphonique de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, Ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie Saoudite.

Au cours de l’entretien, ils ont passé en revue les relations fraternelles profondément enracinées entre les deux pays frères et ont discuté des derniers développements dans la région ainsi que de leurs répercussions à la lumière des défis croissants, notamment les attaques iraniennes non provoquées qui visent la sécurité et la stabilité des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et de la région en général.

Son Altesse Cheikh Saif a également affirmé que les Émirats arabes unis se tiennent aux côtés du Royaume frère d’Arabie Saoudite et soutiennent pleinement toutes les mesures qu’il prend pour préserver sa sécurité et son intégrité territoriale.