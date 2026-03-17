La Banque centrale des Émirats arabes unis approuve un dispositif de résilience financière soutenu par 1 000 milliards de dirhams

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) – Placée sous la présidence de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre, Président de la Cour présidentielle et Président du Conseil d’administration de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), la deuxième réunion annuelle du Conseil s’est tenue aujourd’hui.

Le Conseil a mis en avant la capacité du système financier des Émirats arabes unis à résister efficacement aux circonstances exceptionnelles qui affectent actuellement les marchés mondiaux et régionaux, sans répercussions majeures sur la solidité du secteur bancaire ni sur les infrastructures de paiement.

La réunion a rassemblé les Vice-Présidents du Conseil, Son Excellence Abdulrahman Saleh Al Saleh et Son Excellence Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, aux côtés de Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la CBUAE. Étaient également présents les membres du Conseil Younis Haji Al Khoori, Sami Dhaen Al Qamzi, le Dr Ali Mohamed Al Rumaithi, ainsi que les Gouverneurs adjoints Ahmed Saeed Al Qamzi et Ibrahim Al Sayed Mohamed Al Hashemi.

Adoptant une approche proactive, le Conseil, sous la conduite du Président, a validé un ensemble de mesures globales destinées à renforcer la résilience des institutions financières face aux défis exceptionnels pesant sur les marchés mondiaux et régionaux. Ce cadre vise à consolider la stabilité et la robustesse du secteur bancaire des Émirats arabes unis, tout en maintenant la santé du secteur bancaire et des systèmes de paiement dans le contexte actuel mondial et régional.

La CBUAE, forte de réserves de change dépassant 1 000 milliards d’AED (270 milliards USD) et d’un ratio de couverture de la base monétaire de 119 %, a confirmé la solidité structurelle du secteur bancaire national, dont les actifs atteignent 5,4 billions d’AED.

L’ensemble des liquidités détenues par les banques nationales auprès de la CBUAE, auxquelles s’ajoutent leurs actifs nets éligibles pour les opérations classiques, s’établit à près de 920 milliards d’AED (250 milliards USD), les réserves bancaires dépassant 400 milliards d’AED (109 milliards USD).

Ce programme de renforcement de la résilience du secteur financier s’articule autour de cinq piliers majeurs, offrant aux banques un accès accru à la liquidité monétaire et une flexibilité renforcée dans l’utilisation des excédents de liquidité et des coussins de capital pour soutenir l’économie nationale :

Pilier I : Mesures de politique monétaire – Accès élargi aux soldes de réserve jusqu’à 30 % de l’exigence en espèces et extension des facilités de liquidité à terme en AED et en USD.

Pilier II : Allègement de la liquidité et du financement – Relaxation temporaire des ratios de liquidité et de financement stable pour offrir aux banques une marge supplémentaire en soutien à l’économie.

Pilier III : Allègement des coussins de capital – Libération temporaire du coussin de fonds propres contracyclique (CCyB) et du coussin de conservation des fonds propres (CCB) pour faciliter le soutien à l’économie.

Pilier IV : Gestion du risque de crédit – Autorisation pour les banques de reporter la classification des prêts individuels et d’entreprise au bénéfice des clients touchés par les circonstances exceptionnelles.

Pilier V : Soutien additionnel – À la lumière des circonstances exceptionnelles et des mesures adoptées, la CBUAE maintient que les banques doivent continuer à assurer les services de financement nécessaires pour soutenir leurs clients et l’économie nationale.

Le Conseil réaffirme son engagement à recourir aux instruments politiques appropriés pour garantir la stabilité du système financier et à renforcer la contribution du secteur financier à la réalisation de la vision nationale et à la compétitivité globale du pays.

Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed a souligné le rôle fondamental de la vision nationale dans la consolidation de la résilience du pays, en particulier dans les domaines économique et financier. Il a déclaré : « La force financière et économique durable des Émirats arabes unis repose sur la vision prospective de la direction du pays. Les politiques de précaution et les cadres proactifs adoptés par la CBUAE ont constamment fait leurs preuves pour consolider la résilience et la préparation du secteur financier et bancaire, tout en maintenant la stabilité monétaire et financière. Ces réalisations reflètent la confiance durable dans notre système ainsi que la compétitivité mondiale de l’économie nationale des Émirats arabes unis. »