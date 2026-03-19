Chute de débris de missile à Riyad blesse quatre résidents et cause des dégâts limités

RIYADH, 19 mars 2026 (WAM) -- La Direction générale de la défense civile saoudienne a déclaré que le mercredi 18 mars 2026, des équipes sont intervenues suite à la chute de débris résultant de l’interception d’un missile balistique sur un site résidentiel à Riyad, causant des blessures à quatre résidents asiatiques et des dégâts matériels limités.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse saoudienne (SPA), la direction a souligné que les tentatives de cibler des objets civils constituent une violation flagrante du droit international humanitaire, ajoutant que les protocoles standards pour ce type d’incident ont été immédiatement appliqués.