Les forces de Bahreïn interceptent 147 missiles et 282 drones depuis l’agression iranienne

MANAMA, 23 mars 2026 (WAM) -- Le Royaume de Bahreïn a annoncé que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 147 missiles et 282 drones qui visaient son territoire depuis le début de l’agression iranienne.

Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn, dans une déclaration relayée par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), a affirmé que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies.

Il a souligné que ces attaques indiscriminées et malveillantes représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.