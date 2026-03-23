Les Chambres de Dubaï unissent secteurs public et privé pour renforcer la logistique économique

DUBAÏ, 23 mars 2026 (WAM) -- Les Chambres de Dubaï ont récemment organisé une réunion en collaboration avec la Douane de Dubaï et DP World afin d’obtenir des informations de première main sur les principales exigences logistiques dans divers secteurs de l’économie, dans un contexte mondial en évolution.

La session a réuni la participation de 100 représentants du secteur privé de l’émirat.

La réunion était présidée par l’Ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansoori, Président des Chambres de Dubaï, et a vu la présence du Dr Abdulla Mohammed Busenad, Directeur général de la Douane de Dubaï ; de Mohammad Ali Rashed Lootah, Président et Directeur général des Chambres de Dubaï ; et d’Ahmad Yousef Al-Hassan, Directeur général et Directeur exécutif de DP World GCC, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises du secteur privé.

La session a comporté une discussion interactive sur les principaux défis auxquels est confronté le secteur du transport maritime et de la logistique dans le contexte des développements régionaux actuels. Les participants ont également exploré un éventail d’idées et de solutions pratiques, en coopération avec les partenaires concernés, afin d’assurer la fluidité de la circulation des marchandises et d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

« Soutenu par des politiques gouvernementales proactives, une coopération étroite entre les secteurs public et privé, et une forte agilité institutionnelle, le réseau logistique de Dubaï a renforcé la capacité du secteur privé à répondre aux défis découlant des récents développements affectant la région et le monde au sens large, consolidant davantage la position de Dubaï en tant que plaque tournante clé sur la carte du commerce mondial », a déclaré Al Mansoori.

La réunion s’inscrit dans le cadre d’une série d’engagements organisés par les Chambres de Dubaï avec le secteur privé pour évaluer les conditions commerciales actuelles, anticiper les perspectives futures et renforcer les stratégies visant à soutenir la préparation de tous les secteurs face aux évolutions mondiales.

Les Chambres de Dubaï intensifient les efforts conjoints pour surmonter les défis, approfondir la compréhension des besoins évolutifs de tous les secteurs, et examiner les moyens les plus efficaces de soutenir les entreprises, d’améliorer leur compétitivité et de leur permettre d’opérer de manière efficiente et efficace.