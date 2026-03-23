L’Établissement des Médicaments effectue 568 inspections pour renforcer la sécurité pharmaceutique UAE

DUBAÏ, 23 mars 2026 (WAM) – L’Établissement des Médicaments des Émirats (EDE) a annoncé avoir effectué plus de 568 visites d’inspection réglementaire dans des entrepôts médicaux à travers le pays depuis le début de l’année, dont 86 inspections en mars, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité médicamenteuse et à assurer l’approvisionnement continu en médicaments.

L’EDE a indiqué que les résultats des inspections sont intégrés dans des systèmes numériques afin de soutenir la prise de décision et d’améliorer son cadre réglementaire pour le secteur pharmaceutique. Il a ajouté avoir établi une vision claire pour le développement du cadre réglementaire régissant le secteur des produits pharmaceutiques et médicaux.

Les inspections visent à surveiller la circulation des médicaments et à garantir le respect des normes de stockage, de transport et de réglementation, tout en promouvant les meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur.

Les Émirats arabes unis disposent d’un système intégré de transport et de distribution pharmaceutique qui assure la fluidité des mouvements de cargaisons médicales à travers le pays, ainsi que le stockage des médicaments dans des entrepôts agréés conformes à des normes scientifiques strictes pour préserver leur qualité et leur sécurité.

Ce système se caractérise par sa flexibilité et sa capacité à répondre à diverses circonstances, y compris les situations d’urgence, garantissant ainsi la disponibilité continue des médicaments sur le marché local.

Les données du marché pharmaceutique indiquent des niveaux stables et rassurants de disponibilité des médicaments, soutenus par un stock stratégique sécurisé et suffisant couvrant la demande locale sur de longues périodes, et appuyés par des capacités réglementaires avancées qui renforcent l’efficacité et la résilience de l’écosystème pharmaceutique.

La Dre Fatima Al Kaabi, Directrice Générale de l’EDE, a déclaré que la sécurité médicamenteuse demeure une priorité nationale, avec un accent particulier sur la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments tout en soutenant le développement du secteur pharmaceutique national.

Al Kaabi a souligné que les inspections sur le terrain des entrepôts pharmaceutiques sont essentielles pour maintenir la sécurité, la qualité et l’efficacité des médicaments, tout en contribuant à renforcer la stabilité du marché.

Dre Fatima a réaffirmé que l’EDE s’engage à développer des systèmes de qualité et de sécurité pharmaceutiques conformes aux normes internationales et à fournir un cadre législatif et réglementaire complet qui soutient des services de régulation et de supervision de haute qualité.

Faris Almaazmi, Directeur du Département d’Inspection et de Contrôle à l’EDE, a indiqué que les visites d’inspection se sont concentrées sur la vérification du respect des exigences réglementaires, en particulier celles liées aux conditions de stockage, au transport pharmaceutique et à l’intégrité de la chaîne du froid, afin de préserver la qualité et la sécurité des médicaments tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

M. Almaazmi a ajouté que les équipes d’inspection opèrent dans le cadre de programmes de supervision réguliers et de méthodologies d’inspection basées sur les risques, tout en surveillant les mouvements de médicaments dans les entrepôts et en vérifiant l’exactitude de la documentation et des procédures de traçabilité pour promouvoir la conformité des établissements pharmaceutiques et renforcer l’efficacité du système réglementaire.

L’EDE a indiqué qu’elle continuera d’élargir l’utilisation d’outils numériques et d’analyses de données pour renforcer la supervision, améliorer l’efficacité, soutenir la stabilité du marché et renforcer la sécurité médicamenteuse aux Émirats arabes unis.

Le partenariat stratégique entre l’Établissement des Médicaments des Émirats et les entrepôts pharmaceutiques joue un rôle clé dans la garantie de la disponibilité de produits médicaux sûrs et fiables, renforçant la confiance dans le secteur pharmaceutique.