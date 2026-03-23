Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité avec le Canada et les États-Unis et présentent leurs condoléances aux victimes du crash d’Air Canada Express

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont exprimé leurs sincères condoléances et leur solidarité avec le Canada et les États-Unis à la suite d'une collision impliquant un avion Air Canada Express à l'aéroport LaGuardia de New York, qui a entraîné la mort du pilote et du copilote ainsi que des blessures parmi des passagers de plusieurs nationalités.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Canada face à cette tragédie, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés.