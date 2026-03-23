Yas Waterworld Yas Island dévoile une extension avec 11 nouvelles attractions dès 4 avril

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Miral a annoncé que la dernière extension de Yas Waterworld Yas Island, Abou Dhabi, ouvrira ses portes aux visiteurs le 4 avril 2026.

Cette extension marque la prochaine étape du développement thématique de la Cité Perdue du parc aquatique, s’appuyant sur l’histoire de Yas Waterworld, La Légende de la Perle Perdue. Le projet introduira huit nouveaux toboggans, deux plateformes de saut et une piscine de détente.

Ces ajouts remarquables viendront enrichir de manière significative l’offre du parc aquatique, portant le nombre total d’expériences proposées à plus de 70.

Jonathan Brown, Directeur du portefeuille chez Miral, a déclaré : « L’extension de Yas Waterworld représente une étape importante dans notre engagement à offrir des expériences de divertissement de classe mondiale sur Yas Island. Avec onze nouveaux toboggans et attractions, nous renforçons l’offre du parc avec de nouvelles sensations fortes et des aventures immersives pour les visiteurs de tous âges. »

Parmi les nouveautés, on retrouve Matamir’s Drop, le plus haut toboggan aquatique des Émirats arabes unis, offrant une chute de plus de 40 mètres, où les visiteurs vivront une sensation de chute libre suivie d’une glissade de 233 mètres. Les visiteurs pourront également découvrir Sahel Matamir, un toboggan tube à chute libre qui propulse les participants à grande vitesse avec des moments d’apesanteur.

Les visiteurs pourront s’essayer à Matamir Loop, un toboggan rapide conçu pour des descentes vertigineuses, tandis que Matamir Twist - Matamir Lights propose une descente alliant chutes rapides et effets lumineux immersifs. Pour ceux qui aiment la compétition amicale, Matamir Splash offre une course de tapis où les participants peuvent s’affronter côte à côte jusqu’à la ligne d’arrivée.

En plus des toboggans, les nouvelles attractions offrent davantage de possibilités aux visiteurs de se rafraîchir et de se détendre. Sarab, un vaste espace de piscine de loisirs, propose un environnement relaxant et convivial pour les familles, tandis qu’Al Afda invite les visiteurs à sauter depuis une plateforme dans les eaux en contrebas.

Ces nouveaux toboggans marqueront un nouveau chapitre dans l’offre de Yas Waterworld Yas Island, Abou Dhabi, alliant aventure, patrimoine et innovation.