Le Centre National de Météorologie prévoit des pluies continues sur les Émirats toute la semaine

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie (NCM) a prévu que les Émirats arabes unis continueront de connaître des précipitations de différentes intensités dans plusieurs régions aujourd'hui, lundi, avec des averses attendues dans l'après-midi sur les régions nord et est ainsi qu'à Al Ain, s'étendant dans la nuit sur les mêmes zones et affectant progressivement les régions occidentales en fin de nuit.

Le NCM prévoit également des pluies intermittentes au cours de la journée de mardi sur des zones dispersées du pays, s'étendant la nuit vers les régions occidentales, orientales, côtières et les îles.

Cette situation météorologique devrait se poursuivre mercredi, avec des précipitations durant la journée sur différentes parties du pays par intermittence, devenant plus concentrées la nuit sur les régions orientales et Al Ain, avec une diminution progressive des probabilités de pluie en fin de nuit.

Jeudi, les chances de précipitations devraient être faibles le matin avant d'augmenter de nouveau dans l'après-midi et la soirée sur les régions nord et est ainsi qu'à Al Ain, s'étendant en fin de nuit vers les zones côtières, les îles et les régions occidentales.

Vendredi, des pluies sont attendues durant la journée sur diverses régions, à commencer par les îles, les zones côtières et occidentales, s'étendant progressivement pour couvrir la majeure partie du pays, tandis que la couverture nuageuse et les probabilités de pluie devraient diminuer durant la nuit.