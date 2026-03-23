Les Présidents des Émirats arabes unis et de l’Indonésie examinent la coopération et les développements régionaux

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Prabowo Subianto, Président de la République d'Indonésie, au cours duquel ils ont discuté des développements dans la région et des graves répercussions de l'escalade militaire en cours sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Les deux parties ont abordé la poursuite des attaques terroristes iraniennes visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils, des infrastructures civiles et des installations vitales, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté et du droit international.

Le Président indonésien a réitéré la condamnation par son pays des attaques terroristes et a affirmé sa solidarité avec les Émirats arabes unis ainsi que son plein soutien à toutes les mesures prises pour préserver leur sécurité, leur stabilité et leur intégrité territoriale, et pour garantir la sécurité de leur population et de leurs résidents. Il a également salué la gestion de la situation par les Émirats arabes unis et l'efficacité de leurs mesures pour assurer la sécurité de leur population, de leurs résidents et de leurs visiteurs.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'escalade militaire et de privilégier le dialogue et la diplomatie afin de traiter les questions régionales en suspens de manière à préserver la sécurité et la stabilité et à prévenir de nouvelles crises.

L'appel a également permis de passer en revue la coopération entre les Émirats arabes unis et l'Indonésie, les deux parties réaffirmant leur engagement à renforcer les relations bilatérales conformément à leurs priorités de développement et à leurs intérêts mutuels, dans le cadre du Partenariat économique global entre les deux pays.