Le Ministre souligne que la sécurité du détroit d’Hormuz est cruciale pour l’économie mondiale

HOUSTON, 23 mars 2026 (WAM) -- Le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, Directeur Général et Président du Groupe de la Compagnie Nationale Pétrolière d’Abou Dhabi (ADNOC), Président de Masdar et Président Exécutif de XRG, a déclaré aujourd’hui que l’instrumentalisation du détroit d’Hormuz constitue un acte de terrorisme économique ayant un impact mondial bien au-delà des marchés de l’énergie.

S’exprimant lors de la CERAWeek, qui se tient à Houston, Texas, le Dr Al Jaber a affirmé que lorsque le détroit d’Hormuz est menacé, le coût humain est exponentiel et les conséquences touchent les usines, les exploitations agricoles et les familles du monde entier.

Le Dr Al Jaber a souligné que « la sécurité énergétique n’est pas qu’un simple slogan, c’est la différence entre la lumière et l’obscurité ». Il a insisté sur le fait que les artères vitales du monde doivent rester ouvertes et que le détroit d’Hormuz en fait partie.

« Vingt et un miles de large. Vingt millions de barils par jour. Près d’un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux. Plus d’un tiers des engrais mondiaux. Près d’un quart des produits pétrochimiques mondiaux et des quantités significatives de métaux industriels. En résumé, une grande partie de l’oxygène de l’économie mondiale passe par une seule gorge. Pourtant, l’Iran considère qu’en étouffer le flux est une stratégie acceptable.

« Lorsque Hormuz est sous pression, celle-ci se fait immédiatement sentir dans le monde entier. En seulement trois semaines, le prix du pétrole a augmenté de 50 %. Cela accroît le coût de la vie pour ceux qui peuvent le moins se le permettre et ralentit la croissance économique partout. Des usines aux exploitations agricoles, en passant par les familles du monde entier, le coût humain s’alourdit chaque jour.

« Permettez-moi donc d’être parfaitement clair. L’instrumentalisation du détroit d’Hormuz n’est pas un acte d’agression contre une seule nation. C’est un terrorisme économique contre toutes les nations. Et aucun pays ne devrait être autorisé à prendre Hormuz en otage, ni maintenant, ni jamais. Et même si nous apprécions tous les efforts visant à stabiliser les marchés et à faire baisser les prix, il ne s’agit pas d’un problème d’approvisionnement. C’est un problème de sécurité, et il n’a qu’une seule solution durable : garder le détroit ouvert. Nous ne pouvons pas sortir de cette crise par le commerce. »

Le Dr Al Jaber a souligné que les Émirats arabes unis n’avaient pas cherché le conflit et avaient pris toutes les mesures possibles pour l’éviter. « Mais lorsque le moment est venu, nous étions prêts. Nos défenses ont été mises à l’épreuve. Notre résilience a été mise à l’épreuve. Notre caractère a été mis à l’épreuve. Et nous avons tenu bon.

« Chez ADNOC, nous avons essuyé des coups qu’aucune entreprise civile, encore moins une entreprise chargée de fournir de l’énergie au monde, ne devrait jamais avoir à subir. Nous déployons des mesures extraordinaires pour assurer la sécurité de notre personnel et pour garantir, autant que possible, que chaque client et chaque partie prenante reçoive ce dont il a besoin.

« Nous continuerons à défendre notre nation et notre mode de vie. En fait, cette expérience n’a fait que renforcer notre modèle de progrès pragmatique, fondé sur le réalisme et non sur l’idéologie, constant dans sa trajectoire, pratique dans son approche et résolument axé sur les résultats. »

Le Dr Al Jaber a déclaré que la résilience des Émirats arabes unis et d’ADNOC n’était pas une réaction, mais le résultat d’années d’investissements dans les infrastructures, de préparation, de planification à long terme et de partenariats stratégiques. « Pour les Émirats arabes unis, le partenariat n’est pas seulement une action. C’est notre identité. Nos engagements sont concrets. Notre parole est notre monnaie. Et lorsque cela compte vraiment, nous répondons présents.

« C’est pourquoi notre relation avec tous nos partenaires, y compris les États-Unis, perdure. À travers ADNOC, XRG et Masdar, nous avons déjà investi plus de 85 milliards de dollars dans les actifs énergétiques américains, soutenant la production d’électricité, les produits chimiques avancés et l’emploi dans 19 États », a déclaré le Dr Al Jaber, ajoutant que les États-Unis offrent une combinaison unique de profondeur des ressources et de stabilité des investissements.

« Nous explorons activement des opportunités sur toute la chaîne de valeur. Et nous sommes désireux d’élargir nos investissements dans les infrastructures lourdes, du stockage à la liquéfaction, en passant par les usines de regazéification. »

En se tournant vers l’avenir, le Dr Al Jaber a déclaré que la crise avait révélé deux visions très différentes. L’une cherche à répandre l’instabilité. L’autre cherche à promouvoir la prospérité.

Les Émirats arabes unis, a-t-il ajouté, ont fait leur choix il y a longtemps. « Nous avons fait d’ADNOC l’une des compagnies énergétiques les plus fiables au monde, non pas parce que les perturbations n’atteignent jamais nos frontières, mais parce que, lorsqu’elles le font, nous restons sur la bonne voie. C’est pourquoi nous avons diversifié nos modes de production d’énergie. Nous avons élargi les routes reliant l’offre aux marchés.

« Nous avons intégré toutes les sources d’énergie à grande échelle. Nous avons intégré la technologie et l’intelligence artificielle dans l’ensemble de nos opérations, en tant que multiplicateur de force qui définira la prochaine ère de l’énergie. Et nous avons construit un réseau mondial de partenaires qui croient que la sécurité énergétique est une responsabilité partagée. »

Lançant une invitation aux leaders du secteur de l’énergie à participer à l’ADIPEC en novembre, le Dr Al Jaber a déclaré que les événements des dernières semaines avaient tracé une ligne claire. « Vous pouvez choisir d’être un architecte de la stabilité ou un spectateur de la volatilité. Et si vous pensez que la collaboration doit l’emporter sur le conflit, alors votre place est avec nous. La stabilité ne se produit pas d’elle-même. Elle doit être construite délibérément et collectivement.

« C’est pourquoi je vous invite à nous rejoindre à l’ADIPEC en novembre prochain, non pas simplement pour une autre conférence, mais pour une session de travail sur la résilience du système énergétique mondial. »

Se déroulant du 23 au 27 mars, la CERAWeek réunit les principaux leaders d’opinion de l’industrie énergétique. L’ADIPEC aura lieu du 2 au 5 novembre 2026, au Centre ADNEC, à Abou Dhabi.