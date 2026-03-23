Le Président des Émirats arabes unis et le Secrétaire général de l’OTAN discutent des développements régionaux

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec Son Excellence Mark Rutte, Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), afin de discuter de l’escalade militaire en cours dans la région et de ses répercussions sur la sécurité régionale et internationale, ainsi que de l’impact sur la navigation internationale et l’économie mondiale.

L’entretien a porté sur la poursuite des attaques terroristes iraniennes visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils, des infrastructures civiles et des installations vitales.

Le Secrétaire général de l’OTAN a condamné ces attaques, soulignant qu’elles constituent une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il a également salué la gestion de la situation par les Émirats arabes unis ainsi que les mesures prises pour protéger leur territoire et assurer la sécurité de leur population et des résidents.