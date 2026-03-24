Abdullah bin Zayed présente ses condoléances au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar pour la mort en martyrs de l’équipage d’un hélicoptère

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a présenté ses sincères condoléances à l'État du Qatar lors d'un appel téléphonique avec Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, suite au martyre de membres des Forces armées qataries.

Les défunts ont été identifiés comme étant le Capitaine (Pilote) Mubarak Salem Dawai Al Marri ; le Capitaine (Pilote) Saeed Nasser Smeikh ; le Sergent Fahad Hadi Ghanem Al Khayareen ; et le Caporal Mohammed Maher Mohammed, qui faisaient partie de l'équipage d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans les eaux territoriales du Qatar à la suite d'une défaillance technique.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec l'État du Qatar dans cette douloureuse tragédie, exprimant ses condoléances les plus sincères à la direction qatarie ainsi qu'aux familles des défunts, et priant Allah Tout-Puissant de leur accorder Sa miséricorde et de protéger le Qatar et son peuple de tout mal.