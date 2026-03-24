Précipitations record à travers les Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont enregistré de fortes précipitations dans plusieurs régions lundi, alors que le pays a été touché par un système de basse pression, entraînant la formation de nuages convectifs et des pluies d’intensité variable.

Selon le Centre National de Météorologie (NCM), Al Manama dans l’Émirat d’Ajman a enregistré la plus forte pluviométrie avec 93,3 millimètres. Ghayathi, dans la région d’Al Dhafra à Abou Dhabi, suit avec 91 millimètres, tandis qu’Al Wathba à Abou Dhabi a enregistré 88,2 millimètres.

La ville Mohammed bin Zayed à Abou Dhabi a enregistré 78,7 millimètres de précipitations, tandis qu’Al Ruwais dans la région d’Al Dhafra se classe cinquième avec 75,7 millimètres, la plaçant parmi les zones les plus touchées.

Le NCM a affirmé qu’il continuera de surveiller l’évolution de la situation et de mettre à jour les données régulièrement, exhortant le public à suivre les mises à jour officielles et à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.