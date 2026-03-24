Le Vice-Premier ministre des EAU présente ses condoléances à Türkiye après un crash d’hélicoptère

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a présenté ses sincères condoléances lors d’un appel téléphonique avec Hakan Fidan, Ministre des Affaires étrangères de la République amie de Türkiye, à la suite du martyre de l’équipage d’un hélicoptère.

Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé ses condoléances les plus profondes à la République de Türkiye pour le martyre du Commandant Sinan Taştekin des Forces conjointes Qatar-Turquie, ainsi que de Suleiman Cemra Kahraman et Ismail Anas Can, qui faisaient partie de l’équipage d’un hélicoptère qui s’est écrasé dans les eaux territoriales du Qatar à la suite d’une défaillance technique.

Cheikh Abdullah bin Zayed a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec la République amie de Türkiye dans cette douloureuse tragédie. Il a également exprimé ses sincères condoléances à Türkiye et aux familles des martyrs, priant Allah Tout-Puissant de leur accorder Sa vaste miséricorde et de protéger la République amie de Türkiye et son peuple de tout mal.