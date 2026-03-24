Le ministère de l’Énergie lance un projet pour économiser 27% d’énergie dans 60 bâtiments fédéraux

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures a annoncé le lancement de la première phase d’un projet visant à réduire la consommation d’énergie et d’eau dans les bâtiments du gouvernement fédéral.

L’initiative a débuté à l’Hôpital Abdullah bin Omran à Ras Al Khaimah et concernera 60 bâtiments gouvernementaux à travers le pays, avec des investissements totalisant 120 millions d’AED.

La première phase devrait permettre d’économiser jusqu’à 27 pour cent de la consommation totale d’énergie et d’eau dans les installations ciblées.

Ce projet reflète l’engagement du ministère à accélérer la transition vers une plus grande efficacité énergétique et soutient les objectifs du Programme national de gestion de la demande en énergie et en eau.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un plan global qui s’étendra à une deuxième phase couvrant 360 bâtiments du gouvernement fédéral, pour un coût estimé pouvant atteindre 1 milliard d’AED.

Cette phase sera entièrement financée par le secteur privé, reflétant l’adoption d’un modèle efficace de partenariat public-privé afin de réaliser des économies durables en matière de consommation d’énergie et d’eau.

L’Ingénieur Sharif Al Olama, Sous-secrétaire aux Affaires de l’Énergie et du Pétrole au ministère, a affirmé que le lancement des travaux à l’hôpital représente une étape importante de mise en œuvre au sein d’un programme stratégique visant à améliorer l’efficacité des bâtiments gouvernementaux, à réduire les émissions de carbone et à réaliser des économies durables en énergie et en eau, conformément à l’agenda de durabilité du pays.

Al Olama a précisé que le champ d’application des travaux à l’Hôpital Abdullah bin Omran comprend un ensemble complet de solutions techniques. Celles-ci incluent le remplacement des unités de climatisation existantes par des systèmes à haute efficacité, la modernisation des systèmes d’éclairage avec des technologies économes en énergie, et le remplacement des pompes par des systèmes plus performants, en plus de la mise en œuvre de solutions d’ingénierie avancées pour améliorer l’efficacité énergétique et hydrique.

De plus, il a souligné que le projet est mis en œuvre en partenariat avec le secteur privé grâce à un modèle de financement innovant reposant sur un financement intégral du partenaire privé, sans imposer de charge financière directe au gouvernement. Cette approche renforce la durabilité financière et reflète l’efficacité des partenariats public-privé dans les projets d’efficacité énergétique.