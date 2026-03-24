Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attaque terroriste iranienne non provoquée contre le Royaume de Bahreïn

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste non provoquée de l’Iran qui a visé le Royaume de Bahreïn, entraînant le martyre d’un contractuel civil marocain auprès des Forces armées des Émirats arabes unis alors qu’il accomplissait des tâches de routine, ainsi que la blessure de cinq membres du ministère de la Défense des Émirats arabes unis et de plusieurs soldats bahreïniens, en violation flagrante du droit international.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a réaffirmé que cette agression constitue une violation de la souveraineté du Royaume de Bahreïn et une menace pour sa sécurité et sa stabilité, représentant en outre une escalade dangereuse qui menace la sécurité des États du CCG et de la région au sens large.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur pleine solidarité avec le Royaume de Bahreïn, soulignant leur soutien à toutes les mesures visant à préserver sa sécurité et sa stabilité. Ils ont également exprimé leurs sincères condoléances et leur sympathie à la famille du martyr, ainsi qu’au Royaume du Maroc et à son peuple à la suite de cette attaque odieuse, et ont formulé des vœux de prompt rétablissement pour tous les blessés.