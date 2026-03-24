Les Émirats arabes unis facilitent la libération d’un citoyen américain détenu en Afghanistan

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Le Ministère des Affaires étrangères a annoncé que les Émirats arabes unis ont accueilli la libération d’un citoyen américain qui avait été détenu en Afghanistan, facilitant son transfert vers les États-Unis, en présence de représentants des autorités compétentes des deux pays.

Le Ministère a exprimé sa gratitude aux États-Unis et à l’Afghanistan pour la confiance accordée aux Émirats arabes unis et pour avoir choisi ce pays comme lieu de l’opération de libération. Cela reflète le rôle des Émirats arabes unis en tant que médiateur de confiance dans la promotion de solutions diplomatiques et humanitaires, et souligne leur approche visant à encourager le dialogue et la coopération internationale, ainsi qu’à offrir un environnement favorable à des discussions constructives.

Le Ministère a exprimé l’espoir que ces efforts contribueront à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité aux niveaux régional et international.