ADNOC L&S approuve un dividende record après une croissance de 41% du chiffre d’affaires 2025

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- ADNOC Logistics & Services Plc (ADNOC L&S) a annoncé aujourd’hui que les actionnaires ont approuvé l’ensemble des points à l’ordre du jour lors de son Assemblée Générale Annuelle, y compris le dividende final de la société s’élevant à 81,25 millions de dollars (298,39 millions AED), portant le dividende total de l’exercice 2025 à 325 millions de dollars (1 193,56 millions AED).

Les récents développements régionaux n’ont pas eu d’impact significatif sur les opérations mondiales d’ADNOC L&S. Dans l’ensemble, la société demeure financièrement solide et pleinement opérationnelle dans toutes ses divisions.

ADNOC L&S continue de surveiller de près l’environnement opérationnel actuel et travaille en coordination avec les autorités compétentes et les parties prenantes afin d’assurer la sécurité de son personnel et la continuité de ses opérations.

Les dividendes pour les neuf premiers mois de 2025 se sont élevés à 243,75 millions de dollars (859,3 millions AED) (12,1 fils par action), le dividende du troisième trimestre ayant été versé en décembre 2025. Sous réserve des approbations requises, le dividende devrait augmenter de 5 % par an de 2026 à 2030 et sera versé trimestriellement.

ADNOC L&S a enregistré des résultats records en 2025, avec un EBITDA en hausse de 32 % et un bénéfice net en progression de 14 % sur un an. Cette performance a été portée par une demande de marché favorable, une exécution opérationnelle solide et une expansion continue dans les segments clés et en croissance.

L’intégration de Navig8, opérateur international de pool de transport maritime et société de gestion commerciale, a constitué une étape majeure qui a renforcé et transformé les capacités de la société sur l’ensemble de sa chaîne de valeur logistique.

Le Dr Sultan Al Jaber, Président d’ADNOC L&S, a déclaré : « Pour les actionnaires, la performance s’est traduite par des retours tangibles. La discipline financière demeure au cœur de notre stratégie, et cette solidité nous permet de poursuivre une croissance génératrice de valeur tout en maintenant des rendements attractifs et prévisibles pour les actionnaires. ADNOC Logistics & Services a construit une plateforme mondiale reposant sur un modèle d’affaires résilient, soutenu par des contrats à long terme. À l’avenir, nos capacités logistiques diversifiées et notre cadre de capital discipliné positionnent la société pour traverser les cycles tout en soutenant les ambitions mondiales croissantes d’ADNOC. »

Le chiffre d’affaires en 2025 a augmenté de 41 % sur un an pour dépasser 5,02 milliards de dollars (18,4 milliards AED), l’EBITDA a progressé de 32 % sur un an tandis que le bénéfice net a grimpé de 14 % pour atteindre 863 millions de dollars (3,17 milliards AED), reflétant la transformation continue d’ADNOC L&S en leader mondial du marché, soutenue par un modèle d’affaires diversifié et résilient ainsi qu’une gestion disciplinée du capital. Au 31 décembre 2025, le cours de l’action de la société avait augmenté de 195 % depuis l’introduction en bourse, renforçant la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme d’ADNOC L&S.

Le Capitaine Abdulkareem Al Masabi, Directeur Général d’ADNOC L&S, a déclaré : « ADNOC L&S a continué de mettre en œuvre sa stratégie de croissance axée sur l’excellence du service et une exécution opérationnelle sûre et intelligente. Portés par la croissance organique et notre acquisition d’une participation de 80 % dans Navig8, notre solide bilan, notre politique d’endettement prudente et nos flux de trésorerie d’exploitation robustes sont les piliers de notre résilience. Notre Initiative d’Efficacité de la Valeur, lancée début 2025, a généré 119 millions de dollars (437 millions AED) sur l’année, dépassant son objectif initial de 19 %. Nos innovations continues en matière de technologie et d’intelligence artificielle, au-delà de l’amélioration de l’efficacité des processus dans l’ensemble de l’entreprise, apportent également des améliorations tangibles au service, créant une valeur supplémentaire pour ADNOC L&S et nos clients. »

L’acquisition de 80 % de Navig8 pour 999 millions de dollars (3,7 milliards AED) en janvier 2025, suivie de l’intégration rapide de sa flotte de 32 navires et de l’adoption de capacités commerciales et numériques avancées, a considérablement étendu la présence mondiale d’ADNOC L&S à 19 villes. Cette acquisition a apporté une échelle commerciale, renforcé le profil de revenus d’ADNOC L&S et amélioré l’accès aux flux mondiaux d’énergie et de matières premières. Navig8 offre à la société une plateforme internationale élargie pour sa prochaine phase de croissance.

En 2025, ADNOC L&S a également renforcé sa flotte avec les deux premiers d’une commande totale de neuf transporteurs d’éthane de très grande capacité (VLEC) et quatre transporteurs de GNL supplémentaires pour générer des revenus contractuels à long terme. Le 23 mars 2025, la société a réceptionné le cinquième des six nouveaux transporteurs de gaz naturel liquéfié construits au chantier naval de Jiangnan en Chine.

ADNOC L&S a également conclu des partenariats stratégiques à long terme, notamment un accord de 50 ans avec TA’ZIZ pour développer le premier port d’exportation de produits chimiques dédié des Émirats arabes unis, qui devrait générer plus de 1,3 milliard de dollars (4,8 milliards AED) de revenus sur ses 27 premières années. Un accord stratégique de 15 ans avec Borouge renforce la base de revenus contractuels d’ADNOC L&S dans les exportations de produits pétrochimiques, avec une valeur estimée à 531 millions de dollars (1,95 milliard AED).

Avec la digitalisation continue d’un nombre croissant de processus métiers essentiels, ADNOC L&S exploite l’intelligence artificielle, le big data et des plateformes numériques avancées pour stimuler l’excellence du service, la performance opérationnelle et la sécurité. Sa solution portuaire intelligente basée sur l’IA a réduit le temps d’escale des navires jusqu’à 90 % et fait passer la recherche de services de trois heures à 45 secondes, tandis que les améliorations apportées au Système de Gestion Logistique Intégrée et à la Plateforme de Services Logistiques Intégrés ont augmenté la capacité de fret jusqu’à 40 % et amélioré l’utilisation des navires.