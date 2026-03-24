La CMS CoP15 au Brésil vise à renforcer la protection de 44 espèces migratrices supplémentaires

CAMPO GRANDE, Brésil, 24 mars 2026 (WAM) -- Des gouvernements, des scientifiques, des défenseurs de l’environnement, des peuples autochtones et des communautés locales se sont réunis ici pour relever les défis urgents de la conservation auxquels sont confrontées les espèces migratrices traversant les frontières internationales.

La 15e réunion de la Conférence des Parties (CMS CoP15) à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a débuté le 23 mars à Campo Grande, au Brésil, et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine (29 mars).

Placée sous le slogan « Relier la nature pour préserver la vie », la CMS CoP15 mettra en avant l’importance cruciale de la connectivité écologique pour la conservation des écosystèmes essentiels tant aux espèces migratrices qu’au bien-être humain.

La moitié du PIB mondial dépend directement ou indirectement de la nature. Protéger les espèces et les écosystèmes constitue donc non seulement un impératif environnemental, mais aussi économique et social.

La réunion de haut niveau abordera un ensemble ambitieux de mesures pour faire face à la crise mondiale actuelle de la biodiversité, telles que :

Renforcer la conservation mondiale et coordonnée des espèces migratrices

Placer 44 poissons, oiseaux et animaux terrestres supplémentaires sous protection

Mettre en œuvre des actions de conservation ciblées et nouvelles pour répondre aux besoins urgents et aux menaces

Lutter contre la capture illégale et s’attaquer à la surexploitation des espèces, y compris la surpêche et les prises accessoires

Renforcer la connectivité écologique afin de préserver les corridors et réseaux migratoires vitaux et d’accroître la résilience des écosystèmes

Promouvoir des infrastructures durables et minimiser les impacts négatifs sur les espèces migratrices

Relever les défis auxquels sont confrontées les espèces migratrices grâce à la collaboration mondiale en renforçant les synergies avec d’autres accords environnementaux multilatéraux

La CMS CoP15 constitue une étape clé pour la coopération multilatérale sur la route de la COP17 sur la diversité biologique, qui se tiendra en octobre de cette année. Protéger les espèces migratrices et réduire les impacts négatifs qui les affectent est essentiel pour atteindre les engagements internationaux en matière de biodiversité dans le cadre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal.