Le Fonds pour l’Innovation accorde 2,7 milliards d’euros à 54 projets zéro émission nette

BRUXELLES, 24 mars 2026 (WAM) – Le Fonds pour l’Innovation poursuit son soutien au déploiement des technologies zéro émission nette à travers l’Europe grâce aux recettes du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS).

Au total, 54 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel 2024 pour les technologies zéro émission nette (appel IF24) ont signé leurs accords de subvention, marquant ainsi le début de la phase de mise en œuvre d’une nouvelle vague de projets de décarbonation.

Au total, les projets recevront un financement de 2,7 milliards d’euros, avec un soutien individuel allant de 1,8 million à 216 millions d’euros.

Les projets sélectionnés couvrent 17 pays et 17 secteurs industriels différents, reflétant la diversité du portefeuille de technologies innovantes prêtes à être déployées à grande échelle. Ils soutiennent un large éventail de solutions, notamment les raffineries, le ciment et la chaux, la fabrication, ainsi que les énergies renouvelables telles que le solaire ou l’éolien, sans oublier le secteur maritime, l’aviation et le transport routier (mobilité zéro émission nette).

Une fois opérationnels, ces projets devraient permettre d’éviter environ 210 millions de tonnes d’émissions de CO₂ au cours des dix premières années.