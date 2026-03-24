De fortes pluies et orages touchent la plupart des régions des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Des pluies d’intensité variable sont tombées aujourd’hui, mardi, sur plusieurs régions des Émirats arabes unis, couvrant une large partie du pays.

Selon les observations enregistrées jusqu’à 20h, les précipitations allaient d’averses abondantes accompagnées de tonnerre et d’éclairs à des pluies modérées et légères dans de nombreux émirats.

Dans un communiqué, le Centre National de Météorologie a indiqué que de fortes pluies accompagnées de tonnerre et d’éclairs ont été enregistrées dans plusieurs zones d’Abou Dhabi, notamment à Al Riyadh, Al Wathba, l’Aéroport International Zayed, Khalifa City et Madinat Zayed.

Des conditions similaires ont également été signalées à Al Faya à Charjah et dans plusieurs secteurs d’Al Ain, dont Al Saad, Al Faqa, Al Masoudi, Al Foah, Nahil et l’Aéroport International d’Al Ain.

Le système météorologique s’est également étendu à plusieurs régions d’Al Dhafra, où de fortes pluies ont été enregistrées sur l’île de Mukasib, Mahamliya, Al Yasat, Sir Bani Yas, à l’ouest de Ghayathi, à l’ouest de Bu Hasa, Ghayathi, au nord-est de Yao Al Nadhrah, au sud de Habshan, Mzeer’ah et Al Mirfa.

De fortes précipitations ont également été signalées à Al Dhaid et Mleiha à Charjah, dans certaines parties de Fujairah, à Habshan à Abou Dhabi, à Al Dhait et Sheikh Khalifa City à Ras Al Khaimah, ainsi qu’à Al Shiwayb à Al Ain.

Des pluies modérées à fortes accompagnées de tonnerre et d’éclairs ont également été enregistrées à Mohamed bin Zayed City et Baniyas à Abou Dhabi, ainsi qu’à l’ouest de Sweihan à Al Ain.

Par ailleurs, des pluies modérées à fortes sont tombées à Al Sila, sur la route Sheikh Salama bint Butti, à Ras Ghumais, Liwa, Madinat Zayed et au sud de Bu Hasa à Al Dhafra.

Des précipitations similaires ont également été enregistrées sur plusieurs îles et zones clés d’Abou Dhabi, notamment Zayed Port, l’île Al Maryah, Al Reem, Abu Al Abyad, Das, Zirku, Delma, Qarnain, Shakhbout City, Al Shawamekh, Hudayriat, Al Futaisi, Saadiyat, Yas et Ghantoot, ainsi qu’au nord d’Al Shanayel, Al Salamiya, Al Nouf, Khalifa City et Masdar City. La pluie est également tombée sur des parties éparses de Ras Al Khaimah et Charjah, ainsi qu’à Khor Fakkan, Kalba, certaines parties de Dubaï, Dibba Fujairah, East Khor, le port d’Umm Al Qaiwain, l’île Al Sinniyah, Hatta, Al Towayya, Al Khabisi et Al Nabbagh à Al Ain.

Des pluies modérées ont également été signalées dans d’autres régions, notamment à Umm Al Ashtan à Al Dhafra, Al Bateen, l’île Balghaiylam, Sir Bu Nair, Ramhan et Al Bahia à Abou Dhabi, Jebel Jais et Khor Khuwair à Ras Al Khaimah, ainsi qu’à Razeen, Al Khatm, Al Khazna, Remah et Abu Samrah à Al Ain.

Des pluies légères à modérées ont été enregistrées dans plusieurs autres localités, dont la zone industrielle d’Abou Dhabi, Umm Al Zumoul à Al Ain, au nord de Jseirah, Bada Dafas, Madinat Zayed, Hameem et Jseirah à Al Dhafra, ainsi que sur l’île Hudayriat, Al Shawamekh et Al Falah à Abou Dhabi, Al Hayer à Al Ain et l’île Arzanah.

De la pluie légère a également été signalée dans le sud d’Al Hamra et au nord de Wutayyid à Al Dhafra, sur la Corniche d’Abou Dhabi, l’île Lulu, Al Ruwais, Al Sarooj, Jebel Hafeet, Al Dhahir, Mazeed et Ain Al Fayda à Al Ain.