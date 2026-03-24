Carnaval de l’Aïd Al-Fitr pour les enfants organisé à Gaza dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knights 3 » des Émirats arabes unis

GAZA, 24 mars 2026 (WAM) -- Un carnaval de l'Aïd Al-Fitr pour les enfants a été organisé dans la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Chivalrous Knights 3 des Émirats arabes unis, dans le but de poursuivre les efforts visant à apporter de la joie aux enfants et à leur permettre de vivre l'esprit de l'Aïd malgré des circonstances difficiles.

L'événement a proposé une variété d'activités récréatives et d'attractions sur le thème de l'Aïd, comprenant des jeux, des segments interactifs et des spectacles de divertissement, qui ont suscité une forte participation des enfants et reflété leur profond désir de joie et de célébration.

Le carnaval a attiré un grand nombre d'enfants et de leurs familles dans une ambiance empreinte de bonheur et de gaieté, alors que les rires des enfants résonnaient et que des sourires illuminaient leurs visages, illustrant l'esprit de l'Aïd et leur redonnant des moments de joie qu'ils méritent véritablement. Des cadeaux ont également été distribués aux enfants, ajoutant à leur bonheur et renforçant encore l'atmosphère festive. L'événement s'inscrivait dans le cadre d'une série d'activités de l'Aïd Al-Fitr visant à faire naître des sourires sur les visages des enfants, à nourrir l'espoir et à leur permettre de partager la joie de l'Aïd d'une manière qui atténue leurs difficultés et crée des moments humanitaires durables.